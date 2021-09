L’IFIC et Pollara publient le sondage 2021 sur les investisseurs canadiens en fonds communs de placement et en FNB

English French

TORONTO, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC) et Pollara Strategic Insights publient aujourd’hui les résultats de leur Sondage annuel auprès des investisseurs canadiens en fonds communs de placement et en fonds négociés en bourse. Le sondage annuel mesure les attitudes, les attentes et les comportements des investisseurs canadiens depuis 2006.



Cette année, le sondage a porté, entre autres, sur l’incidence de la pandémie de COVID-19 sur les Canadiens qui investissent dans les fonds communs de placement et les FNB, et sur leur capacité à épargner et à investir. Le sondage a également traité de l’investissement responsable (pour la deuxième année), ainsi que de la valeur des conseils, de la satisfaction à l’égard des relevés préparés selon le MRCC2 et du rôle de la technologie dans la relation conseiller-client.

« L’IFIC et Pollara adaptent le sondage sur une base continue pour pouvoir explorer les nouveaux sujets qui comptent pour les investisseurs canadiens, ce qui, ultimement, aide le secteur à mieux comprendre leurs besoins », a déclaré Paul Bourque, président et chef de la direction de l’IFIC. « Cette année, il a été particulièrement intéressant de constater que les conseillers ont demandé à un plus grand nombre d’investisseurs s’ils étaient intéressés par l’investissement responsable. »

« La pandémie mondiale a eu des répercussions sur la vie des Canadiens au cours des 18 derniers mois, » a affirmé Lesli Martin, vice-présidente, Pollara Strategic Insights. « Il est encourageant de constater que les investisseurs ont été en mesure d’épargner et d’investir davantage en cette période difficile, et que leur satisfaction à l’égard des documents d’information annuels qu’ils reçoivent a fortement augmenté. »

Principales constatations :

Les investisseurs font état d’un niveau de connaissances très élevé de l’investissement dans les fonds communs de placement et les FNB : 85 % des investisseurs dans les fonds communs de placement estiment qu’ils sont quelque peu ou très bien informés sur l’investissement dans les fonds communs de placement; et 86 % des investisseurs dans les FNB ont déclaré connaître de quelque peu à très bien l’investissement dans les FNB.





Cette année, 96 % des investisseurs dans les fonds communs de placement qui font appel à un conseiller sont de quelque peu à très satisfaits des conseils qui leur ont été donnés, soit sensiblement le même pourcentage que lors des trois dernières années. Pour les investisseurs dans les FNB, le taux de satisfaction est de 98 %.





En 2021, les investisseurs dans les fonds communs de placement et les FNB ont indiqué que leur satisfaction à l’égard des relevés préparés selon le MRCC2 avait augmenté considérablement.





Environ le tiers des investisseurs dans les fonds communs de placement et les FNB ont déclaré avoir été en mesure d’épargner davantage durant la pandémie, et la moitié des investisseurs de chaque groupe a affirmé que la pandémie n’avait pas eu d’incidence sur leur capacité à épargner.





Parmi les investisseurs qui communiquent avec leurs conseillers par un autre moyen depuis le début de la pandémie, 52 % des investisseurs dans les fonds communs de placement et 70 % des investisseurs dans les FNB ont recours à des plateformes de vidéoconférence.





Malgré le niveau élevé de satisfaction à l’égard de toutes les formes de communication, la vaste majorité des investisseurs dans les fonds communs de placement et les FNB ont indiqué qu’ils préféreraient communiquer en personne ou par téléphone après la pandémie.



Pour consulter la version intégrale du sondage, veuillez visiter le site IFIC.ca ou le site pollara.com.

À propos de l’IFIC

L’Institut des fonds d’investissement du Canada est la voix de l’industrie des fonds d’investissement au Canada. L’IFIC regroupe 150 organisations, dont des gestionnaires et des distributeurs de fonds ainsi que des entreprises de services. Il s’emploie à promouvoir la solidité et la stabilité du secteur des placements afin que les investisseurs puissent atteindre leurs objectifs financiers. En faisant le lien entre les épargnants canadiens et l’économie du pays, notre secteur contribue grandement à la croissance économique et à la création d’emplois.

À propos de Pollara Strategic Insights

Fondé en 1980, Pollara Strategic Insights est un des principaux cabinets de recherche de plein exercice au Canada. Il est doté d’une équipe de chercheurs chevronnés passionnés par les études réalisées au moyen de solutions créatives et personnalisées concrètes. Pollara tire pleinement avantage de son ensemble complet de méthodes et de techniques d’analyse quantitative et qualitative de pointe pour fournir des conseils stratégiques appuyés par des études à un grand éventail de clients de tous les secteurs à l’échelle régionale, nationale et mondiale.

