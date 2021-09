Wolters Kluwer Enablon lance la version 9.3 du logiciel de la plateforme Vision afin d'offrir aux entreprises à forte intensité d'actifs une gestion des risques à 360 degrés

French German Dutch

CHICAGO, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- La gestion des risques est désormais plus facile pour les entreprises de toutes tailles, grâce à la version 9.3 de la plateforme Enablon Vision. Enablon annonce aujourd'hui une toute nouvelle version de sa plateforme intégrée de gestion des risques, ajoutant des améliorations dans la navigation utilisateur, des options de déploiement, des cas d'utilisation mobiles et des fonctionnalités multi-domaines : la version 9.3 de la plateforme Enablon Vision permet aux clients d'obtenir une vision globale des risques dans leur entreprise, une exigence obligatoire pour accroître l'excellence opérationnelle. Enablon est une entreprise Wolters Kluwer et un leader mondial des solutions logicielles de gouvernance environnementale, sociale et d'entreprise (ESG), de gouvernance, de gestion des risques et de conformité (GRC), d'environnement, de santé, de sécurité et de qualité (EHSQ) et de gestion des risques opérationnels (ORM).



« Les organisations sont désormais confrontées à une pression croissante pour mener leurs activités de manière plus responsable, productive et sûre », a déclaré Laurent Dechaux, vice-président et directeur général de Wolters Kluwer Enablon. « Non seulement les attentes des consommateurs et des parties prenantes évoluent pour que les entreprises ne portent aucun préjudice d'aucune sorte et contribuent à un monde meilleur, mais les entreprises font également face à la pression du marché pour suivre le rythme de la numérisation et adopter les dernières innovations afin de libérer le plein potentiel de leur entreprise. »

Pourquoi la gestion des risques à 360 degrés est-elle importante ?

Les données qui aident les organisations à surveiller, rapporter et prévoir les exigences liées aux risques sont souvent cloisonnées et stockées dans des systèmes disparates, et les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées ne sont pas disponibles pour ceux qui ont besoin d'une visibilité en temps réel. La version 9.3 de la plateforme Enablon Vision couvre l'ensemble des activités liées au risque, de la saisie, la mesure et le peaufinage, jusqu'à la gestion et la prévision des risques, sur une seule plateforme, avec une interface utilisateur et un déploiement uniques.

« Les organisations sont confrontées à des défis dans l'équilibre entre être une bonne entreprise citoyenne et être une entreprise productive. Pour répondre à ces besoins, elles ont besoin d'une plateforme qui leur permette non seulement de gérer les risques, mais aussi de prendre les meilleures décisions possibles », a déclaré Rob Davis, vice-président de la gestion des produits chez Wolters Kluwer Enablon. « Enablon est la seule solution qui couvre et connecte tous les types de risques d'entreprise, y compris les risques opérationnels, environnementaux, de santé, de sécurité et de qualité. La version 9.3 permet à nos clients de passer à un niveau supérieur et de franchir le seuil auquel ils sont confrontés en termes d'amélioration des résultats en matière de sécurité, d'amélioration de l'excellence opérationnelle, de l'efficacité et de prise de décisions pour être plus responsables. »

5 principaux avantages de la version 9.3 de la plateforme Enablon Vision :

Authentification unique, navigation et interface utilisateur améliorées et cohérentes : naviguez entre les capacités de la plateforme à l'aide d'un ensemble d'identifiants pour un accès facile. Offre de cloud public avec plus d'options de continuité de service : répond aux exigences informatiques de classe entreprise grâce à d'autres options de déploiement de cloud public dans le monde entier. Gagnez du temps sur le terrain grâce à la nouvelle fonctionnalité mobilepour les autorisations de travail et les rapports d'incidents. Favorisez la collaboration entre les équipes auparavant cloisonnées avec quatre cas d'utilisation multi-domaines pour gérer les risques opérationnels :



Les leçons tirées des incidents sont transmises directement en première ligne opérationnelle pour un meilleur contrôle de la planification du travail

Visualisez les indicateurs clés du système EHS au sein de la gestion des barrières pour une vue en temps réel des principaux indicateurs

Accédez à la vue du risque Bowtie à partir du registre centralisé des risques dans la gestion des risques pour afficher le niveau d'efficacité du contrôle

Accédez à la vue du risque Bowtie à partir de la Gestion des barrières pour une vue d'ensemble complète en temps réel de l'intégrité des barrières associée à une efficacité du contrôle Relevez les défis liés aux risques et aux opérations en dotant le personnel de nouvelles solutions d'experts, notamment :



Calculez l'efficacité du contrôle agrégé à partir de plusieurs indicateurs à travers la plateforme

Intégration à RiskLens pour réaliser une quantification de l'impact financier des risques

Tirez parti du cadre SASB de la Value Reporting Foundation pour le reporting ESG grâce à l'intégration des normes SASB et de la SASB Materiality Map® sur la plateforme Enablon Vision

Enablon étant le seul fournisseur à servir plusieurs personnes dans l'entreprise à l'aide d'une plateforme de risque intégrée unique, des discussions au niveau du conseil d'administration aux superviseurs gérant les contrôles et les barrières sur site, la solution offre une capacité unique d'intégrer les données de risque clés de l'ensemble de l'organisation pour des perspectives significatives.

La Version 9.3 est désormais disponible pour les nouveaux clients Enablon et en tant que mise à niveau pour les clients existants. Pour tout complément d'information sur les produits et les solutions d'Enablon, veuillez consulter le site www.enablon.com.

À propos d'Enablon, une entreprise Wolters Kluwer

Enablon, une entreprise Wolters Kluwer, est le premier fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées pour le risque et la conformité, l'ingénierie et les opérations, l'environnement, la santé, la sécurité et la qualité (EHSQ), ainsi que la durabilité. Nous aidons à créer un monde meilleur en rendant les entreprises responsables, productives et sûres grâce à des technologies innovantes. Des centaines d'entreprises leaders du secteur et des millions d'utilisateurs dans le monde entier font confiance à nos solutions pour minimiser les risques, accroître la sécurité des travailleurs, prévenir les incidents, atteindre la conformité réglementaire et réduire l'impact environnemental. Pour tout complément d'information, consultez le site www.enablon.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Wolters Kluwer (WKL) est un leader mondial dans les domaines de l'information professionnelle, des solutions logicielles et des services pour les soins de santé ; de la fiscalité et la comptabilité ; de la gouvernance, des risques et de la conformité ; ainsi que des secteurs juridiques et réglementaires. Nous aidons nos clients à prendre des décisions cruciales tous les jours en leur fournissant des solutions d'experts qui combinent une connaissance approfondie du domaine avec la technologie et les services. Wolters Kluwer a enregistré un chiffre d'affaires annuel de 4,6 milliards d'euros en 2020. Le Groupe sert ses clients dans plus de 180 pays, opère dans plus de 40 pays et emploie environ 19 200 personnes dans le monde entier. La société a son siège social à Alphen aan den Rijn, aux Pays-Bas. Pour tout complément d'information, consultez le site www.wolterskluwer.com, suivez-nous sur Twitter, Facebook, LinkedIn, et YouTube.

