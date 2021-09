Wolters Kluwer Enablon brengt versie 9.3 van Vision Platform-software uit om 360-graden risicobeheer te bieden voor asset-intensieve ondernemingen

French German Dutch

CHICAGO, Sept. 29, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Het beheren van risico's is nu eenvoudiger voor bedrijven van elke omvang, dankzij versie 9.3 van het Enablon Vision-platform. Enablon kondigt vandaag een gloednieuwe release van het geïntegreerde risicobeheerplatform aan, met verbeteringen in gebruikersnavigatie, implementatieopties, mobiele gebruiksscenario's en interdomeinfunctionaliteit: Versie 9.3 van het Enablon Vision Platform stelt klanten in staat een holistisch overzicht van de risico's in hun gehele onderneming te verkrijgen, een verplichte vereiste om de operationele uitmuntendheid te verbeteren. Enablon is een bedrijf van Wolters Kluwer en een wereldwijde leider op het gebied van softwareoplossingen voor ESG (Environmental, Social and Corporate Governance), Governance, Risk Management, and Compliance (GRC), Environment, Health, Safety, and Quality (EHSQ) en Operational Risk Management (ORM).



"Organisaties staan nu onder toenemende druk om op een verantwoordelijke, productieve en veilige manier zaken te doen", zegt Laurent Dechaux, Vice President & Managing Director van Wolters Kluwer Enablon. "Er is niet alleen een verschuiving in de verwachtingen van consumenten en belanghebbenden dat bedrijven geen kwaad te doen en bijdragen aan een betere wereld, maar bedrijven staan ook onder druk van de markt om gelijke tred te houden met digitalisering en de nieuwste innovaties te omarmen om het volledige potentieel van hun bedrijf te ontgrendelen."

Waarom is 360-graden risicobeheer belangrijk?

Gegevens die organisaties helpen bij het bewaken, rapporteren en voorspellen van vereisten met betrekking tot risico's zijn vaak in silo's verdeeld en opgeslagen in verschillende systemen. De informatie die nodig is om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, is niet beschikbaar voor degenen die realtime inzicht nodig hebben. Versie 9.3 van het Enablon Vision-platform omvat alle activiteiten die met risico's te maken hebben, van het vastleggen, meten en verfijnen tot het beheren en voorspellen van risico's in één platform, met één gebruikersinterface en implementatie.

"Organisaties worden geconfronteerd met uitdagingen in de balans om een goede maatschappelijk verantwoorde onderneming te zijn en een productief bedrijf te zijn. Om aan deze behoeften te voldoen, hebben ze een platform nodig waarmee ze niet alleen risico's kunnen beheren, maar ook de best mogelijke beslissingen kunnen nemen", zegt Rob Davis, Vice President Product Management bij Wolters Kluwer Enablon. "Enablon is de enige oplossing die alle soorten bedrijfsrisico's dekt en verbindt, inclusief operationele, milieu-, gezondheids-, veiligheids- en kwaliteitsrisico's. Versie 9.3 stelt onze klanten in staat om naar het volgende niveau te gaan en niet vast te lopen bij zaken waarmee ze worden geconfronteerd met betrekking tot het verbeteren van de veiligheidsresultaten, het verbeteren van operationele uitmuntendheid, efficiëntie en het nemen van beslissingen om verantwoordelijker te zijn."

Top 5 voordelen van Enablon Vision Platform versie 9.3:

Single sign-on en verbeterde, consistente gebruikersinterface en navigatie: Navigeer door de mogelijkheden op het platform met één set inloggevens voor eenvoudige toegang. Publieke-cloudaanbod met meer opties voor servicecontinuïteit: Voldoe aan de IT-vereisten voor bedrijven door middel van aanvullende wereldwijde implementatieopties voor de publieke cloud. Bespaar tijd in het veld met nieuwe mobiele functionaliteit voor werkvergunningen en incidentrapportage. Stimuleer samenwerking tussen teams die eerder in silo's werkten met vier domeinoverschrijdende gebruiksscenario's om operationele risico's te beheren: Lessen die zijn geleerd van incidenten rechtstreeks in de operationele frontline gebracht voor een betere werkplanning

Visualiseer EHS KPI's binnen Barrièrebeheer voor realtime inzicht in toonaangevende indicatoren

Toegang tot de Bowtie-risicoweergave vanuit het centrale risicoregister in Risicobeheer om de effectiviteit van de controle te bekijken

Toegang tot Bowtie-risicoweergave van Barrièrebeheer voor een volledig realtime overzicht van de integriteit van de barrière in combinatie met de effectiviteit van de controle Pak uitdagingen op het gebied van risico's en bedrijfsvoering aan door personeel uit te rusten met nieuwe deskundige oplossingen, waaronder: Bereken de geaggregeerde effectiviteit van de controle op basis van meerdere indicatoren op het platform

Integratie met RiskLens om financiële impactkwantificatie van risico's uit te voeren

om financiële impactkwantificatie van risico's uit te voeren Maak gebruik van het SASB-kader voor ESG-rapportage van de Value Reporting Foundation via de integratie of van de SASB Standards en SASB Materiality Map® in het Enablon Vision-platform

Omdat Enablon de enige leverancier is die meerdere rollen in de onderneming bedient met behulp van één geïntegreerd risicoplatform — van gesprekken op directiekamerniveau tot supervisors die ter plaatse controles en barrières beheren — biedt de oplossing een unieke mogelijkheid om belangrijke risicogegevens uit de hele organisatie te integreren in zinvolle inzichten.

Versie 9.3 is nu beschikbaar voor nieuwe Enablon-klanten en als upgrade voor bestaande klanten. Ga voor meer informatie over de producten en oplossingen van Enablon naar www.enablon.com .

Over Enablon, een bedrijf van Wolters Kluwer

Enablon, een bedrijf van Wolters Kluwer, is 's werelds toonaangevende leverancier van geïntegreerde softwareoplossingen voor risico en naleving, engineering en bedrijfsvoering, milieu, gezondheid, veiligheid en kwaliteit (EHSQ) en duurzaamheid. Wij helpen een betere wereld te creëren door organisaties verantwoordelijk, productief en veilig te maken door middel van innovatieve technologie. Honderden toonaangevende bedrijven en miljoenen gebruikers wereldwijd vertrouwen op onze oplossingen om risico's te beperken, de veiligheid van medewerkers te verhogen, incidenten te voorkomen, naleving van regelgeving te realiseren en de invloed op het milieu te verminderen. Ga voor meer informatie naar www.enablon.com en volg ons op LinkedIn en Twitter .

Wolters Kluwer (WKL) is een wereldleider op het gebied van professionele informatie, softwareoplossingen en diensten voor de gezondheidszorg, belastingen en boekhouding, governance, risk and compliance en juridische en regelgevende sectoren. Wij helpen onze klanten elke dag belangrijke beslissingen te nemen door deskundige oplossingen te bieden die diepgaande domeinkennis combineren met technologie en services. Wolters Kluwer meldde een jaaromzet van 4,6 miljard euro voor 2020. De groep bedient klanten in meer dan 180 landen, onderhoudt activiteiten in meer dan 40 landen en heeft wereldwijd ongeveer 19.200 mensen in dienst. Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Alphen aan den Rijn, Nederland. Ga voor meer informatie naar www.wolterskluwer.com , volg ons op Twitter , Facebook , LinkedIn en YouTube .