ALSTOM SA : Un consortium mené par Alstom livrera un système intégré innovant destiné à la ligne de métro automatisée de Taipei

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un consortium mené par Alstom livrera un système intégré innovant destiné à la ligne de métro automatisée de Taipei

Alstom assurera la fourniture du matériel roulant, de la signalisation, des portes palières ainsi que la gestion du projet et l’intégration globale du système

La Ligne circulaire de Taipei est le second projet de métro clés en main récemment remporté par le consortium à Taïwan

Le contrat-cadre comprend une option pour la fourniture du système de la Phase trois de la ligne





[Embargo jusqu’au 30 septembre 2021 à 7h45] – Le consortium dirigé par Alstom avec la société taïwanaise de services d'ingénierie CTCI a décroché, auprès du bureau de projet E&M du Département des systèmes de transit rapide de la ville de Taipei (SEMPO), un contrat qui prévoit la fourniture d’un système de métro intégré ultramoderne pour la phase deux de la Ligne circulaire de Taipei. Estimée à près de 720 millions €, cette commande destinée à la ligne de métro entièrement automatisée de la ville (niveau d’automatisation 4) est le second projet de métro clés en main remporté par le Consortium à Taïwan, après la ligne Wanda-Zhonghe-Shulin. Dans le cadre du contrat, Alstom, dont la part dépasse les 430 millions €1, renouvellera en outre le système de signalisation de la Phase une de la Ligne circulaire2. Le contrat-cadre inclut une option pour la fourniture du système de la Phase trois de la ligne.

La Phase deux de la Ligne circulaire comprend un tronçon nord et sud, qui couvre 12 stations souterraines et un dépôt sur 14,93 km, et six stations souterraines sur 5,73 km, respectivement.

Alstom sera responsable de 29 trains Metropolis composés de quatre voitures entièrement automatisées, du système de signalisation Urbalis 400 CBTC (Communications-Based Train Control), du système de contrôle et d’acquisition des données SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) et des portes palières PSD (Platform Screen Doors). CTCI pour sa part, gérera les travaux de voie, la fourniture de l'alimentation électrique, l'équipement du dépôt, les systèmes de télécommunication et de billetterie.

« Ce contrat avec SEMPO est un vote de confiance envers notre offre de mobilité de qualité qui a fait ses preuves à l’international. Il témoigne des efforts considérables que notre équipe a déployés au cours des quatre dernières décennies pour rendre le transport ferroviaire encore plus durable pour la capitale taïwanaise. Il assoie également notre position en tant qu’unique fournisseur de systèmes de signalisation pour l’ensemble du réseau de métro de Taipei. Globalement, cela illustre le dynamisme du marché de l’Asie-Pacifique et nous espérons maintenir notre leadership sur la plupart de ses segments » explique Ling Fang, Président d’Alstom Asie-Pacifique.

Les sites industriels d’Alstom situés à Taubaté, au Brésil (matériel roulant), et à Bologne, en Italie (signalisation) participeront au projet de la Ligne circulaire, épaulés par les sites de Bangalore, en Inde, de Saint-Ouen, Le Creusot, Ornans, en France, et de Taipei, à Taïwan. La gestion du projet et l'intégration du système seront gérées localement avec l’aide du centre d’ingénierie clés en main d’Alstom.

Outre la Ligne circulaire, Alstom livre également un autre système de métro intégré pour la Ligne Wanda-Zhonghe-Shulin de Taipei. En 2017, Alstom a remporté son premier projet de tramway à Taïwan, en fournissant son plus récent tramway Citadis à la ligne circulaire de Kaohsiung. Aujourd'hui, sa solution de signalisation Urbalis 400 est en service sur la Ligne verte sans conducteur de Taichung MRT.

Alstom est un partenaire de confiance pour livrer des systèmes clés en main intégrés répondant à tous les besoins de mobilité. Alstom est un leader mondial ayant acquis une vaste expérience dans la conception, la construction, la mise en service et la livraison de plus de 80 systèmes clés en main en service commercial dans le monde entier. La Circle Line de Singapour et les Lignes 1 et 2 de Panama comptent parmi les réussites d’Alstom en matière de projets de métro intégré, le plus récent étant le Métro de Dubaï Route 2020, inauguré en juillet 2020.

En outre, Alstom fournit depuis au moins 20 ans des métros innovants sans conducteur (GoA4) dans le monde entier, avec plus de 600 métros de ce type commandés. En Asie-Pacifique, le groupe compte actuellement 13 systèmes de métro GoA4 en service, notamment sur la Ligne grise de Delhi, la Ligne de l’île du Sud de Hong Kong (Est), la Ligne Kajang de Kuala Lumpur, la Ligne Thomson-Côte Est de Singapour, le métro Nord-Ouest de Sydney et la Ligne verte de Taichung.

1 Cette somme a été enregistrée au second trimestre de l’exercice 2021/2022 d’Alstom.

2 La Phase une ou tronçon central de la ligne, qui couvre 14 stations et un dépôt sur 15,4 km, est ouverte depuis janvier 2020.

Alstom™, Citadis™, Metropolis™ et Urbalis™ sont des marques déposées du Groupe Alstom





