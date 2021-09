ADLPartner (Groupe DÉKUPLE) : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 AU 30 JUIN 2021

ADLPartner



Société anonyme à conseil d’administration au capital de 6 478 836 euros

3, avenue de Chartres 60500 - CHANTILLY

RCS Compiègne B 393 376 801





MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2021 AU 30 JUIN 2021

Paris, le 30 septembre 2021 – 8h00 - ADLPartner (Groupe DÉKUPLE) annonce avoir mis à disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 juin 2021.

Ce rapport financier semestriel peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse suivante : www.dekuple.com, onglet "Investisseurs ", rubrique "Actualités, documents & présentations".

ADLPartner / DÉKUPLE en bref

Acteur historique du marketing cross-canal avec de fortes expertises en data, le Groupe DÉKUPLE conçoit, commercialise et met en œuvre, pour son propre compte ou celui de ses partenaires et clients, des services d’acquisition, de fidélisation et d’animation de la relation client sur l'ensemble des canaux de distribution. Le Groupe travaille aujourd’hui avec 2/3 des entreprises du CAC 40 et de nombreuses ETI. Le Groupe emploie plus de 700 personnes.

ADLPartner est cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris – Compartiment C.

Codes ISIN : FR0000062978–ALP - Bloomberg : ALP:FP – Reuters : ALDP.PA

www.dekuple.com

