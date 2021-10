LHV Groupi aktsiate pakkumise märkimistulemused

English Estonian

Kolmapäeval, 29. septembril 2021 lõppes LHV Groupi märkimise eesõiguste vormis toimunud aktsiate avalik pakkumine. Märkimisest võttis osa 9117 investorit, kes märkisid pakkumisel olnud uusi aktsiaid kokku 49,4 miljoni euro eest.

Kokku pakkus LHV Group investoritele kuni 745 294 uut lihtaktsiat. Aktsiate avaliku pakkumise märkimisperiood algas 15. septembril kell 10.00 ja lõppes 29. septembril kell 16.00. Ühe pakutava aktsia hind oli 34 eurot, millest 1 euro moodustas nimiväärtus ja 33 eurot ülekurss.

Pakkumise raames emiteeritakse ja jaotatakse 745 294 uut lihtaktsiat nimiväärtusega 1 euro. Emissiooni tulemusena ja pärast aktsiakapitali suurendamise registreerimist äriregistris on LHV Groupi aktsiakapitali uueks nominaalsuuruseks 29 864 167 eurot.

Kooskõlas Finantsinspektsiooni poolt 13.09.2021 registreeritud LHV Groupi täiendavate aktsiate avaliku pakkumise, noteerimise ja kauplemisele võtmise prospektiga (Prospekt) otsustas LHV Groupi nõukogu emissiooni märkimistulemused, emissiooni mahu ja pakutavate aktsiate jaotuse järgmiste põhimõtete järgi:

pakutavaid aktsiad jaotati üksnes isikutele, kellele kuulus vähemalt üks LHV aktsiate märkimise eesõigus 29. septembri 2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (Fikseerimiskuupäev), ülejäänud 744 märkija korraldused 46 tuhandele pakutavale aktsiale tühistati;

kõik samale märkijale kuuluvad märkimise eesõigused ning kõik sama märkija poolt esitatud märkimiskorraldused summeeriti;

juhul, kui märkija oli märkinud pakutavaid aktsiaid esindajakonto kaudu ja vastava esindajakonto omanik on kohaselt avaldanud EVK registripidajale ja LHV Groupile Prospektis nõutud andmed, loeti iga selline esindaja konto kaudu märkija jaotamisprotsessis iseseivaks märkijaks (esindajakonto omanik jaotab ise uued aktsiad märkijale);

kõigile märkijatele, kellele kuulus Fikseerimiskuupäeval vastava isiku poolt märgitud pakutavate aktsiatega sama arv märkimise eesõigusi, jaotati täies mahus nende poolt märgitud pakutavad aktsiad (Garanteeritud Jaotus);

Garanteeritud Jaotuse raames jaotati 688 795 pakutavat aktsiat, mis moodustab 92% pakkumise kogumahust;

kõigile märkijatele, kes märkisid rohkem pakutavad aktsiaid, kui neile kuulunud märkimisõiguste arv, jaotati pakutavaid aktsiaid proportsionaalselt neile kuulunud märkimise eesõiguste arvuga (nii palju kui matemaatiliselt võimalik), kuid mitte rohkem kui vastava märkija poolt märgitud pakutavate aktsiate arv (Täiendav Jaotus);

Täiendava Jaotuse raames jaotati 56 499 pakutavat aktsiat, mis moodustab 8% pakkumise kogumahust.

"Huvi LHV olemasolevatele aktsionäridele suunatud aktsiaemissiooni vastu oli kõrge. Pakkumine märgiti ligi kahekordselt üle. Suhtume heasse tulemusse ja kaasatud kapitali suure vastutusega. Meie edasised investeerimisplaanid on suunatud UK krediidiasutuse litsenti taotlemisele ja sellega seotud kapitaliseerituse tugevdamisele ning mitmekordse kasvu tagamisele Eestis," kommenteeris LHV Groupi juhataja Madis Toomsalu.

Uued aktsiad kantakse investorite väärtpaberikontodele eeldatavalt 1. oktoobril 2021 või sellele lähedasel kuupäeval (arvelduse ajal kannavad uued aktsiad ajutist ISIN koodi). Uued aktsiad noteeritakse ja nendega kauplemine Nasdaq Tallinna Börsi Balti Põhinimekirjas algab eelduslikult 18. oktoobril või sellele lähedasel kuupäeval, pärast LHV aktsiakapitali suurendamise registreerimist Eesti äriregistris.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. LHV-s töötab üle 620 inimese. LHV pangateenuseid kasutab augusti lõpu seisuga 295 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 175 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 136 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 170 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee