SentinelOne et Cegedim Outsourcing révèlent les résultats de leur étude sur les pratiques et réflexions des entreprises en matière de cybersécurité

48% des entreprises déclarent avoir subi au moins une cyberattaque ces 12 derniers mois

La formation des salariés est privilégiée par la moitié des entreprises pour se prémunir des attaques

48% des entreprises prévoient d’augmenter leur budget dédié à la cybersécurité

La crise sanitaire incite davantage les entreprises à déployer de nouvelles actions de cybersécurité

Le 30 septembre 2021 - Paris - SentinelOne, Inc. (NYSE : S), la plateforme autonome de cybersécurité, et Cegedim Outsourcing, spécialiste des métiers de l’infrastructure IT et du Business Process Outsourcing (BPO), dévoilent les résultats d’une étude, réalisée par InfoPro Digital, sur la réalité de la cybersécurité dans les entreprises1.

Etat des lieux des cyberattaques et répercussions pour les entreprises

Au cours des 12 derniers mois, 48% des répondants ont été confrontées à une ou plusieurs cyberattaques. Des attaques qui se sont multipliées pour 26% des entreprises, mais de façon peu significative puisque seulement 16% d’entre elles ont connu une augmentation de 50% et plus.

Sans surprise, ces entreprises ont été en majorité victimes de ransomwares (33%), suivi par des vols de données/fuite d’informations (19%), du cyber-espionnage (17%), des attaques virales générales (17%) et des attaques DDoS (17%).

En matière de répercussions directes, 35% ont constaté un arrêt ou un ralentissement de leur activité et 19% ont déploré une perte de confiance et de motivation de la part de leurs salariés. Le chiffre d’affaires et la réputation de l’entreprise (15%) semblent avoir été moins impactés.

La cybersécurité passe avant tout par la formation des salariés et un changement de stratégie

Les entreprises interrogées ont été confrontées à différents obstacles dans le déploiement de leurs actions de cybersécurité. Une majorité éprouve des difficultés à se tenir à jour face au flux de menaces (26%), certaines ne parviennent pas à identifier les risques et à évaluer les menaces (24%) et d’autres affirment qu’il y a un véritable manque de formation des salariés (24%). On constate d’ailleurs que la moitié des entreprises interrogées a choisi de mettre en place une stratégie pour mieux les former et les sensibiliser aux bonnes pratiques en matière de cybersécurité.

La modification de la stratégie de cybersécurité (41%) - comme la protection de l’ensemble des équipements, le renforcement des contrôles d’accès ou des droits des utilisateurs… - ainsi qu’un audit de la sécurité du système d’information (33%) font également partie des stratégies adoptées pour se protéger des cyberattaques.

Quid du budget dédié à la cybersécurité et des solutions techniques privilégiées par les entreprises ?

En dépit des freins existants, 48% des entreprises seraient prêtes à augmenter le budget alloué à la cybersécurité mais dans une certaine mesure, puisque seulement 9 % prévoient une augmentation de plus de 50%. A noter que 31% d’entre elles sont encore indécises.

Parmi les solutions prévues ou d’ores et déjà déployées par les entreprises pour se protéger des cyberattaques, la mise en place d’un firewall (68%) arrive en 1ère position, suivi d’un VPN (67%), d’une solution anti-spam (64%) et d’un nouveau logiciel antivirus (60%). Les entreprises ayant constaté une hausse des cyberattaques au cours de l’année passée sont logiquement les mieux équipées.

Des décideurs davantage sensibilisés depuis la crise sanitaire

Face à la généralisation du télétravail, la plupart des décideurs semblent avoir pris conscience de l’importance de mieux protéger leur entreprise. Les 2/3 des entreprises interrogées prévoient de déployer de nouvelles actions de cybersécurité. Parmi ces entreprises, 53% ont l'intention de mettre en place un VPN, 55% envisagent de redéfinir l’architecture réseau et sécurité et 65% prévoient d’investir dans une plateforme d’automatisation de la cybersécurité.

À propos de SentinelOne

SentinelOne est la seule solution de cybersécurité, alimentée par l’IA, qui intègre dans une seule et même plateforme XDR, autonome, des capacités de prévention et de détection/réponse sur tous les actifs de l’entreprise, des postes de travail aux dispositifs IoT en passant par les conteneurs et workloads dans le cloud. SentinelOne offre aux entreprises une visibilité totale sur l’ensemble des activités de leur réseau à la vitesse des machines et les protège des attaques, à chaque étape du cycle de vie des menaces. Pour en savoir plus, consultez sentinelone.com ou suivez-nous @SentinelOne, sur LinkedIn ou Facebook

À propos de Cegedim Outsourcing :

Cegedim Outsourcing est spécialisée dans les métiers de l’infrastructure IT ainsi qu’en Business Process Outsourcing (BPO). Au sein de son pôle IT, Cegedim Outsourcing délivre aux entreprises de toute taille des services hautement sécurisés (Processus métier et SI), d’intégration, d’infogérance, des prestations en assistance technique et des solutions innovantes avec des partenaires de renom. A travers son pôle BPO-Relation Clients et son expertise reconnue sur les secteurs à données sensibles, Cegedim Outsourcing propose des services de relation client externalisée, de dématérialisation et de gestion de back office. Pour en savoir plus : www.cegedim-outsourcing.fr

Et suivez Cegedim Outsourcing sur Twitter : @Cegedim_CO et LinkedIn.

A propos de Cegedim :

Fondée en 1969, Cegedim est une entreprise innovante de technologies et de services spécialisée dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 300 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de près de 500 millions d’euros en 2020.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur Twitter : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook.

1 Echantillon : 101 Décideurs de directions générale, SI, numérique / IT, innovation ont été interrogés du 5 juillet au 2 septembre 2021.

