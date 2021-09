English Swedish

Sinch genomför en riktad nyemission om cirka 40 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 6,6 miljarder kronor

Sinch AB (publ) (“Sinch” eller “Bolaget”) har genomfört en riktade nyemission av 40,1 miljoner aktier mot en total teckningslikvid om cirka 6,597 miljarder kronor (motsvarande cirka 750 miljoner USD). Emissionslikviden från den riktade nyemissionen kommer användas för att delfinansiera förvärvet av Pathwire som offentliggörs samtidigt. Tecknarna bestod av institutionella investerare, däribland Canada Pension Plan Investment Board (”CPP Investments”), Temasek, SeaTown Master Fund (”Seatown”) och SB Northstar LP, en fond förvaltad av SB Management, som är ett helägt dotterbolag till Softbank Group Corp, samt vissa befintliga aktieägare (“Investerarna”) har tecknat sig för samt åtagit att teckna sig för aktier motsvarande 6,6 miljarder kronor till ett pris motsvarande 164,60 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om 0,8 procent i förhållande till stängningskursen den 29 september 2021.

I enlighet med vad som offentliggjordes i samband med offentliggörandet av förvärvet av Pathwire idag, har Investerarna åtagit att teckna sig för aktier motsvarande 6,6 miljarder kronor, vilket motsvarar en teckningskurs om 164,60 kronor per aktie (”Teckningskursen”). Bolagets styrelse har, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 18 maj 2021, beslutat att nyemittera 18 999 994 aktier, vilket totalt motsvarar 3,13 miljarder kronor, till Investerarna till Teckningskursen. De återstående 21 077 847 aktierna kommer emitteras i december (till Teckningskursen). Teckningskursen har bestämts genom förhandling med Investerarna.

Bolaget avser att använda emissionslikviden från den riktade nyemissionen för att delfinansiera förvärvet av Pathwire. Sinch har en stark historik av lyckade förvärv, och detta förvärv fortsätter att bygga på denna framgångsrika historik. Förvärvet av Pathwire innebär att Sinch blir en av mycket få globala CPaaS-leverantörerna som kan leverera ledande kvalitet i stor skala över samtliga huvudkanaler för digital kommunikation vilka företag kan använda för att engagera sina kunder.

En förutsättning för förvärvet var att Bolaget säkrade tillräcklig finansiering genom en kapitalanskaffning. Med anledning av detta har bolaget överväget möjligheterna att anskaffa kapital genom en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, men bedömt att en sådan inte var möjlig (eftersom det skulle innebära att Bolaget inte skulle kunna genomföra förvärvet av Pathwire i enlighet med den överenskomna tidplanen). Vidare har Bolaget ställt som krav att 21 077 847 aktier levereras vid ett senare datum (i december) och har därför förhandlat med Investerarna för att säkra deras åtaganden att teckna sig och betala för aktier både nu och i december. Skälet för att avvika från aktieägarnas företrädesrätt är således att kunna finansiera förvärvet av Pathwire på villkor som krävs för att kunna genomföra förvärvet. Styrelsens bedömning är därför att de övergripande skälen till att genomföra nyemissionen med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är tillräckligt klara och starka och att det följaktligen ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse.

Genom den första delen av den riktade nyemissionen kommer antalet aktier och röster i Bolaget öka med 18 999 994, från 727 163 370 till 746 163 364 aktier och röster, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 2,5%. Aktiekapitalet kommer öka med 0,19 miljoner kronor, från 7,27 miljoner kronor till 7,46 miljoner kronor.

Rådgivare

I samband med den riktade nyemissionen har Bolaget engagerat Moelis & Company UK LLP och Carnegie Investment Bank som finansiella rådgivare till Bolaget. Gernandt & Danielsson har agerat legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

Thomas Heath

Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations

Mobile: +46 722 45 50 55

E-mail: investors@sinch.com

Ola Elmeland

Investor Relations

Mobile: +46 721 43 34 59

E-mail: investors@sinch.com

Jeff Hasen

Director of Content and Communications at Sinch

jeff.hasen@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor I Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 40 länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2021 kl. 08:40 CEST.

Viktig information

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.





Detta pressmeddelande är inte och utgör inte del av något erbjudande att förvärva värdepapper. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Kanada, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong, Singapore eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara i strid med gällande regler eller kräva registrering eller andra åtgärder. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av sådana handlingar eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), eller enligt kapitalmarknadslagstiftning i delstat eller annan amerikansk jurisdiktion, och får följaktligen inte erbjudas eller säljas i USA utan ett undantag från, eller i en transaktion som ej omfattas av, registreringskrav enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig delstatlig värdepappersrätt i USA. Bolaget avser inte att registrera någon del av den riktade emissionen i USA eller genomföra ett offentligt erbjudande av aktier i USA.

Värdepapperna som omnämns häri har inte och kommer inte att registreras i enlighet med tillämplig värdepappersrätt i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore och får, förutom i enlighet med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till eller till förmån för någon person som har sin hemvist, eller befinner sig eller är bosatt i, Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore. Inget offentligt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri kommer att ske i Kanada, Japan, Australien, Sydafrika, Nya Zeeland, Hongkong eller Singapore.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Europaparlamentets och Rådets prospektförordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 och dess delegerade och implementerade förordningar (”Prospektförordningen”) och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med den riktade emissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "kvalificerade investerare" (i betydelsen i den brittiska versionen av förordning (EU) 2017/1129 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "professionella investerare" i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"); eller (ii) personer med hög nettoförmögenhet som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns gemensamt "relevanta personer"). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Ett investeringsbeslut med anledning av den riktade emissionen ska göras på grundval av all offentligt tillgänglig information avseende Bolaget och de emitterade aktierna. Informationen i detta pressmeddelande offentliggörs endast som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig. En investerare bör således inte förlita sig på informationen i detta pressmeddelande eller dess riktighet eller fullständighet. Detta pressmeddelande avser inte identifiera de risker (direkta eller indirekta) som är förknippade med en investering i Bolaget eller de nyemitterade aktierna.

Ingen av Bolaget eller till dem närstående bolag eller deras respektive styrelseledamöter, funktionärer, anställda, rådgivare eller agenter åtar sig något ansvar för att uppdatera, komplettera, revidera eller hålla informationen i detta pressmeddelande aktuell eller tillhandahålla mottagaren härav av ytterligare information som kan uppstå i samband därmed.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, ("MiFID II"); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans "Produktstyrningskraven i MiFID II") samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon "tillverkare" (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Sinchs aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II ("EU Målmarknadsbedömningen"). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierat i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierat i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("UK MiFIR"), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen "Målmarknadsbedömningen") Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Sinchs aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Sinchs aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Sinchs aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av den riktade nyemissionen. Vidare ska noteras att oaktat Målmarknadsbedömningen kommer Joint Bookrunners endast att tillhandahålla investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller UK MiFIR eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Sinchs aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Sinchs aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.

