Setelah Enam Tahun, Phoenix Software Rilis JES3plus® V1R1 sebagai Versi Baru Teknologi JES3

EL SEGUNDO, Calif., Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan peluncuran JES3plus V1R1, yaitu produk turunan yang berbasis z/OS® JES3 IBM. Rilis ini mengintegrasikan penyempurnaan kinerja I/O SPOOL untuk pelanggan JES3plus melalui penyediaan secara berkesinambungan pada awal tahun ini. Ini adalah versi baru teknologi JES3 sejak awal tahun 2015 dan bertepatan dengan peluncuran z/OS 2.5, rilisan terakhir z/OS dengan JES3. Dengan pengembangan yang akan terus dihadirkan ke depannya, penyempurnaan ini bermanfaat bagi perusahaan yang ingin tetap menggunakan teknologi ini dan bermigrasi ke JES3plus.



JES3plus V1R1

JES3plus V1R1 mendukung dua teknik pemrograman saluran yang lebih baru untuk meningkatkan kinerja:

ACKD – program saluran dengan prefiks singkat yang dapat memproses seluruh trek sekaligus, bukan satu per satu. Peningkatan ini memanfaatkan dukungan MIDAW.

zHPF – program saluran yang memanfaatkan fasilitas z/Architecture fiber-channel-extension (FCX) untuk mentransfer seluruh program saluran ke perangkat untuk diproses, bukannya memindahkan CCW setiap kali menjumpainya.

Dewan Penasihat Pelanggan JES3plus Phoenix Software secara aktif membantu memprioritaskan alur penyempurnaan produk. Dengan demikian, penyempurnaan ini akan terus diberikan kepada pelanggan pada tahun 2022 melalui penyediaan secara berkesinambungan .

“Sejak awal, kami memprioritaskan penggunaan teknik I/O terbaru pada JES3plus,” kata Ed Jaffe, Chief Technology Officer di Phoenix Software International. “Tak hanya harus menunggu lama, kita pun akan merasa harap-harap cemas jika harus mengandalkan pembaruan JES3 secara global. Berkat zHPF, waktu tunggu pun lebih cepat hingga lebih dari 80% bagi lingkungan kami, demikian halnya untuk pelanggan. Terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada mitra ISV dan peserta Uji Awal JES3plus atas partisipasi, kesabaran, dan kontribusi besarnya dalam keberhasilan peluncuran ini.”

(E)JES V6R1

(E)JES V6R1, rilisan terbaru sarana manajemen JESplex modern dari Phoenix Software, mencakup peningkatan untuk mengelola subsistem MVS, memahami penggunaan ruang memori, dan mencari rangkaian sistem yang penting.

Rilis Produk Phoenix Software: September 2021

Phoenix Software menambah lini produknya bulan ini. Unduhan produk tersedia untuk pelanggan melalui portal Dukungan Phoenix Software International. Kunjungi https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Produk baru yang dirilis meliputi:

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73



Tentang Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) adalah perusahaan pengembangan perangkat lunak sistem yang menyediakan aplikasi perangkat lunak mutakhir untuk perusahaan di seluruh dunia. Perusahaan ini menyediakan berbagai solusi untuk menghadapi tantangan bisnis di era modern.