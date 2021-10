Phoenix Software Menyampaikan Peningkatan yang Pertama kepada Teknologi JES3 dalam Tempoh Enam Tahun dengan JES3plus® V1R1

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Portuguese Spanish Malay Thai

EL SEGUNDO, Calif., Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc., hari ini mengumumkan ketersediaan umum JES3plus V1R1, kerja terbitan berdasarkan z/OS® JES3 IBM. Keluaran ini menyepadukan peningkatan prestasi SPOOL I/O yang tersedia untuk pelanggan JES3plus melalui penyampaian berterusan pada awal tahun ini. Ini ialah keluaran pertama teknologi JES3 yang mengandungi peningkatan sejak awal tahun 2015 dan selaras dengan z/OS 2.5, keluaran terakhir z/OS yang menyertakan JES3. Organisasi yang ingin kekal pada teknologi ini yang berhijrah kepada JES3plus kini boleh menikmati manfaat produk yang ditingkatkan dengan peta jalan untuk pembangunan masa hadapan.



JES3plus V1R1

JES3plus V1R1 menyokong dua teknik pemprograman saluran yang lebih baharu untuk meningkatkan prestasi:

ACKD – program saluran dengan awalan dipendekkan yang boleh memproses keseluruhan trek dan bukannya satu rekod pada satu masa. Peningkatan ini memanfaatkan sokongan MIDAW.

zHPF – program saluran yang memanfaatkan kemudahan sambungan saluran gentian (FCX) z/Architecture untuk memindahkan seluruh program saluran kepada peranti untuk pemprosesan dan bukannya memindahkan CCW apabila CCW ditemukan.

Majlis Penasihat Pelanggan JES3plus Phoenix Software sedang aktif membantu untuk mengutamakan peta jalan peningkatan produk, jadi pelanggan dijangka akan dapat melihat peningkatan tambahan yang disampaikan pada tahun 2022 melalui penyampaian berterusan.

“Kami tahu sejak awal bahawa meningkatkan JES3plus untuk menggunakan teknik I/O terkini akan menjadi keutamaan,” kata Ed Jaffe, Ketua Pegawai Teknologi di Phoenix Software International. “Menunggu mula semula global JES3 yang kritikal misi boleh terasa seperti amat lama dan anda menantikannya dengan berdebar-debar. zHPF mengurangkan penantian tersebut sebanyak lebih daripada 80% dalam persekitaran kami dan pelanggan kami dan pelanggan kami menikmati manfaat yang serupa. Pelaksanaan lancar bagi pelancaran JES3plus baharu dan ditingkatkan ini kebanyakannya adalah jasa rakan kerjasama ISV dan peserta Ujian Awal kami yang menyumbang kepada pelancaran berjaya ini melalui penyertaan yang bersungguh-sungguh dan kesabaran yang tinggi.”

(E)JES V6R1

(E)JES V6R1, keluaran terkini alat pengurusan JESplex moden Phoenix Software, termasuklah peningkatan untuk mengurus subsistem MVS, memahami penggunaan memori ruang alamat, dan mencari perangkaian sistem yang penting.

Keluaran Produk Phoenix Software: September 2021

Phoenix Software telah menyegar semula barisan produknya pada bulan ini. Muat turun produk tersedia kepada pelanggan melalui portal Sokongan Phoenix Software International. Lawati https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads . Keluaran produk baharu termasuklah:

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73



Perihal Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) ialah syarikat pembangunan perisian sistem yang menyediakan aplikasi perisian lanjutan kepada perusahaan di seluruh dunia. Syarikat menawarkan pelbagai penyelesaian kepada cabaran perniagaan moden.