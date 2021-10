Phoenix Software通过JES3plus® V1R1提供六年内对JES3技术的首次增强

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Portuguese Spanish Malay Thai

加利福尼亚州埃尔塞贡多, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc.今天宣布普遍提供JES3plus V1R1,这是基于IBM的z/OS® JES3的衍生产品。此版本集成了通过年初的持续交付向JES3plus客户提供的SPOOL I/O性能增强。这是第一版JES3技术,包含自2015年初以来的增强,并与含JES3的最新版z/OS——z/OS 2.5一致。迁移到JES3plus但希望继续使用该技术的组织现在可以受益于为未来开发提供路线图的增强产品。



JES3plus V1R1

JES3plus V1R1支持两种新的通道编程技术以提高性能:

ACKD——带有缩短前缀的通道程序,可以一次处理整个轨道而不是一条记录。这种增强利用了MIDAW支持。

zHPF——通道程序,利用z/Architecture光纤通道扩展(FCX)设施将整个通道程序传输至设备以进行处理而不是在遇到时让CCW传输。

Phoenix Software’s JES3plus客户顾问委员会正在积极帮助确定产品增强路线图的优先事项,因此,客户有望看到2022年通过持续交付提供的其他增强。

“我们早就知道增强JES3plus使用最新I/O技术会是一项优先事项,”Phoenix Software International首席技术官Ed Jaffe表示。“等待任务关键型JES 3全局重新启动可能会感觉到十分漫长,整个过程都捏一把汗。zHPF将我们环境中的等待降低了80%以上,我们的客户也享受到类似的好处。此次新的增强型JES3plus版本的顺利推出在很大程度上归功于我们的ISV合作伙伴和早期测试参与者,他们的积极参与和极大的耐心为这次成功推出做出了巨大贡献。”

(E)JES V6R1

(E)最新版Phoenix Software的现代JESplex管理工具JES V6R1包括管理MVS子系统、理解地址空间内存利用率和搜索重要系统连接方面的增强。

Phoenix Software产品发布:2021年9月

Phoenix Software本月更新了其产品线。产品下载可通过Phoenix Software International支持门户进行。请访问 https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads 。新产品发布包括:

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73



关于Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc.( https://www.phoenixsoftware.com )是一家系统软件开发公司,为全球各地的企业提供先进的软件应用。该公司针对现代商业挑战提供范围广泛的解决方案。