Phoenix Software 透過 JES3plus® V1R1 在六年後首次增強 JES3 技術

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Portuguese Spanish Malay Thai

加州埃爾塞貢多, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Phoenix Software International, Inc. 今天宣佈推出 JES3plus V1R1,屬於 IBM z/OS® JES3 的衍生產品。此版本整合了 SPOOL I/O 性能增強功能,透過今年初的持續交付為 JES3plus 客戶提供。這是自 2015 年初以來第一個包含增強功能的 JES3 技術版本,配合包含 JES3 最新 z/OS 版本的 z/OS 2.5。期望繼續使用這項技術的組織在遷移至 JES3plus 後,現將可透過未來發展的路線圖獲得增強產品的好處。



JES3plus V1R1

JES3plus V1R1 支援兩種較新的通道編程技術以提高性能:

ACKD - 設有縮短前綴的通道程式,可以處理整個音軌,而不是逐一記錄。這種增強功能運用 MIDAW 支援帶來的好處。

zHPF – 通道程式利用 z/Architecture 光纖通道擴展 (FCX) 工具將整個通道程式傳輸至裝置進行處理,而不是在遇到 CCW 時進行傳輸。

Phoenix Software 的 JES3plus 客戶諮詢委員會正在積極協助優先處理產品的增強路線圖,因此客戶應期望透過持續交付在 2022 年提供額外增強功能。

Phoenix Software International 技術總監 Ed Jaffe 說:「我們早就知道增強 JES3plus 以使用最新的 I/O 技術是首要任務。等待關鍵任務的 JES3 全球重啟可能感到永無止境,而您在整段時間內不斷擔驚受怕。zHPF 在我們的環境中減少了超過 80% 的等待時間,而我們的客戶也可享受類似的好處。我們能推出這項全新增強的 JES3plus,很大程度上有賴我們的獨立軟件供應商 (ISV) 合作夥伴和早期測試參與者,而他們的熱切參與和過人耐性為此次成功推出作出了重大貢獻。」

(E)JES V6R1

(E)JES V6R1 是 Phoenix Software 現代 JESplex 管理工具的最新版本,包括管理 MVS 子系統、了解地址空間記憶體利用率和搜尋重要系統級聯的增強功能。

Phoenix Software 產品發佈:2021 年 9 月

Phoenix Software 剛在本月重新整理產品線。客戶可透過 Phoenix Software International 支援入口網站下載產品資料。請瀏覽 https://phoenixsoftware.com/support.htm#downloads 。新產品發佈包括:

(E)JES ® V6R1

V6R1 CONDOR ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 CYGNET ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Entrypoint ® 16.2

16.2 FALCON ® z/OS 26.0 z/VSE 32.0

z/OS 26.0 z/VSE 32.0 Falcon64 ® 11.1

11.1 ImagEntry ® 4.73

4.73 JES3 plus V1R1

V1R1 Key/101 ® 9.1

9.1 PHX-Adders ® /PHX-Guest ® 7.3

/PHX-Guest 7.3 PHX-KeyPlus ® 5.3

5.3 PHX-ODE ® 7.3

7.3 Viking Data Entry (VDE) ® 4.73



關於 Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc., ( https://www.phoenixsoftware.com ) 是一家系統軟件開發公司,為全球企業提供進級軟件應用程式。該公司為現代業務挑戰提供廣泛的解決方案。