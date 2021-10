AIM ImmunoTech宣布安普利近作为针对呼吸系统病毒鼻内预防药物进行2a期人体攻毒试验的临床试验协议

负责管理的道德委员会和监管机构已经就研究方案举行了会议,并计划在第四季度作出答复;AIM预计试验将在之后不久开始。

September 30, 2021

