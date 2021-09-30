AIM ImmunoTech宣布安普利近作为针对呼吸系统病毒鼻内预防药物进行2a期人体攻毒试验的临床试验协议

佛罗里达州奥卡拉, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIM ImmunoTech Inc.（美国纽交所代码：AIM）今天宣布，AIM和hVIVO已签署了2a期人体攻毒试验（HCT）临床试验协议（CTA），使用人鼻病毒（HRV-16，普通感冒病毒）和甲型流感（H3N2）对该公司的药物Ampligen作为潜在鼻内预防药物进行测试。



这项抗病毒研究将由Open Orphan plc（AIM：ORPH）的子公司hVIVO进行，这是一家快速成长的专业制药服务临床研究组织，也是使用人体攻毒临床试验进行疫苗和抗病毒测试的世界领先企业。这项AIM申办的研究预计将于2021年第四季度开始。

AIM 在9月20日宣布 ，研究的拟议方案已提交给牛津研究伦理委员会/药品和医疗管理局。该委员会已在上周开会，预计将在11月中旬之前作出答复。开始这项研究的准备工作目前正在进行当中，等待预期之中的批准。

2a期HCT是一项健康成年男女参与者安普利近鼻内给药的单中心、前瞻性、随机、双盲、安慰剂对照研究。在HCT中，受试者有意暴露于特定疾病，以测试潜在的治疗方法对这些疾病的疗效。HCT将让AIM能够通过确保对照组和安普利近组均具有充分暴露，从而评估是否具有预防效果，以加快安普利近的开发进程。计划共有64名参与者参加这项研究；将随机分配32名参与者注射A/Perth/16/2009（H3N2）流感毒株，随机分配32名参与者接种HRV-16，达到共计64名可评估参与者的估计人数。在每一组中，16名参与者将接受安普利近，16名参与者将接受安慰剂。

hVIVO在针对各种呼吸系统病毒（包括各种流感、呼吸道合胞病毒（RSV）和人鼻病毒HRV（普通感冒病毒））、疟疾、哮喘进行安全研究方面拥有20年的经验和专业知识， 并在 2020年10月 又得到扩展，将新冠病毒也包括在内。

一项成功的2a期研究同样可能将安普利近确定为潜在的预防药物来对抗未来病毒变异株和目前尚无治疗方法的未来新型呼吸系统病毒，以及新冠病毒（新冠肺炎的致病病毒）等已知病毒的突变。

此外，探索性终点旨在获得与安普利近 提供更强和更广泛感染后免疫力方面潜在能力 相关的数据。

关于AIM ImmunoTech Inc.

AIM ImmunoTech Inc.是一家免疫药物公司，致力于研究和开发治疗多种类型癌症、免疫疾病和病毒性疾病（包括由SARS-CoV-2病毒引起的新冠肺炎）的方法。

关于Open Orphan plc

Open Orphan plc （伦敦和泛欧交易所股票代码：ORPH）是一家快速成长的合同研究公司，是利用人类攻毒临床试验测试疫苗和抗病毒药物领域的世界领先企业。公司为大型制药、生物科技和政府/公共卫生组织提供服务。

Open Orphan在伦敦进行攻毒研究，地点包括19间病房的白教堂检疫诊所和先进的24病房QMB诊所，以及高度专业化的现场病毒学和免疫学实验室。公司拥有领先的传染病和呼吸系统疾病人体攻毒研究模型组合，并正在开发多种新模型。传染病市场呈爆炸性增长，预计到2025年，该市场将增长到2.5万亿美元以上。集团专注于更新其现有的攻毒模型，并开发疟疾等新的模型，以应对全球传染病市场的巨大增长潜力。

在多年攻毒研究和病毒学研究的基础上，公司正在开发传染病进展数据的深层数据库。基于公司Disease in Motion®平台，这一独特的数据集包括临床、免疫学、病毒学和数字式（可穿戴）生物标记物。Disease in Motion平台在各种各样的最终用户中有着众多的潜在应用，这些用户中包括大型科技、可穿戴设备、制药和生物技术公司。

20多年来，Open Orphan的巴黎办事处一直为其众多的欧洲制药客户提供生物测量、数据管理和统计数据。超过15年来，公司荷兰办事处一直为广泛的欧洲客户提供药物开发咨询和服务，包括CMC（化学、制造和控制）、药代动力学和医学撰写。这两个办事处现在同样与伦敦办事处全面集成，致力于攻毒研究合同并支持第三方试验合同。

警示声明

本新闻稿载有1995年《私人证券诉讼改革法案》（“PSLRA”）所定义的“前瞻性声明”。诸如“可能”、“将会”、“预期”、“计划”、“预计”等词语和类似表达（以及其他提及未来事件或情况的词语或表达）旨在标识前瞻性声明。这些前瞻性声明中有许多涉及多项风险和不确定性。其中，公司主张对上述声明给予PSLRA中包含的前瞻性声明安全港保护。我们对任何研究是否能成功或产生有利数据不能作出任何保证。这些研究和试验受到许多因素影响，包括无法获得监管批准、缺乏研究药物，或申办其他试验的机构中优先事项发生变化。要确定安普利近作为鼻内疗法或其他方式对包括新冠病毒在内的呼吸道病毒的治疗是否有效，还需要进行大量的其他测试和试验，且无法保证事实将会如此。鉴于新冠肺炎紧急医疗情况，临床试验招募和报告可能会出现延误。我们不承诺对该等前瞻性陈述进行更新以反映本协议日期之后发生的事件或情况。

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