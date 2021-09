Kiertotalous-pop-up: kerrostalon rakennusosia ja irtaimistoa kiertoon Kalliossa

English Finnish

SATO Oyj

Lehdistötiedote 30.9.2021 klo 13.20

SATO ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus järjestävät kiertotalouskokeilun, jossa Helsingin Kalliossa, osoitteessa Castréninkatu 3, sijaitsevan peruskorjattavan kerrostalon hyväkuntoisia rakennusosia ja irtaimistoa pyritään saamaan uudelleenkäyttöön. Näitä myydään Kierrätyskeskuksen verkkokaupassa 4.10. alkaen.

SATO ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus kokeilevat peruskorjattavasta kerrostalosta irrotettavien rakennusosien ja irtaimiston kiertoon ohjaamista suoraan kohteesta. Tänä syksynä järjestettävä kiertotalous-popup on osa rakentamisen kiertotalous-hanketta, CIRCuIT-hanketta (Circular Construction in Regenerative Cities).

Kokeilussa ohjataan kiertoon SATOn omistaman Helsingin Kalliossa sijaitsevan 1930-luvulla rakennetun kerrostalon hyväkuntoisia rakennusosia sekä asuntojen irtaimistoa, kuten väliovia, kylmälaitteita, vaatekomeroita sekä naulakoita. Kierrätyskeskus irrottaa ja tarkastaa myytävät rakennusosat ja irtaimiston, näin varmistetaan niiden käyttökelpoisuus ja turvallisuus uusiokäyttöön.

Tuotteita voi ostaa Kierrätyskeskuksen verkkokaupasta maanantaina 4.10. alkaen ja niitä voi noutaa kerrostalokohteesta paikan päältä, osoitteesta Castreninkatu 3. perjantaisin lokakuussa. Kerrostalon peruskorjaus alkaa tammikuussa 2022.

Kiertotaloushankkeissa etsitään tehokkaita tapoja saada käyttökelpoisia tavaroita uudelleenkäyttöön

”Haluamme edistää purku- ja saneerattavien kohteiden kiertotaloutta ja saada käyttökelpoiset rakennusosat ja -materiaalit sekä irtaimiston mahdollisimman hyvin uudelleenkäyttöön”, kertoo SATOn vastuullisuusasiantuntija Tiina Lehti.

SATO ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus järjestivät viime syksynä ensimmäisen yhteisen kierrätystapahtuman Helsingin Oulunkylässä, jossa ohjattiin kiertoon purettavan kerrostalokorttelin irtaimistoa mm. kodinkoneita, valaisimia ja ovia. Tapahtuma herätti kiinnostusta ja tavarat saatiin kiertoon tehokkaasti. Paikan päällä järjestettävän Kiertotaloustapahtuman valttina on ennen kaikkea tehokkuus: kun tavara myydään tai annetaan suoraan purkukohteesta ostajalle, vältytään varastoinnin aiheuttamilta kustannuksilta ja vaivalta. Tapahtumassa vältettiin 20 000 kiloa CO2-päästöjä ohjaamalla rakennusosia ja irtainta kiertoon.

”Olemme mukana edistämässä purkukohteiden uudelleenkäyttöä pääkaupunkiseudulla. Toteutamme kaupungeille ja organisaatioille maksuttomia auditointeja purku- ja saneerauskohteisiin, jossa kartoitamme kiertoon ohjattavat rakennusosat ja irtaimen. Testaamme hankkeessa parhaita käytäntöjä ohjata rakennusosia kiertoon sekä niiden menekkiä”, kertoo Kierrätyskeskuksen Jenni Särmä.





Lisätietoja:

SATO Oyj, vastuullisuusasiantuntija Tiina Lehti puh. 040 777 6749, tiina.lehti@sato.fi

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, CIRCuIT-hanke, suunnittelija Jenni Särmä puh. 0400 348 179, jenni.sarma@kierratyskeskus.fi







SATO Oyj on yksi Suomen johtavista vuokranantajista. SATOn tavoitteena on tarjota kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot ja erinomainen asiakaskokemus. SATOn omistuksessa oli vuoden 2020 lopussa yhteensä lähes 26 800 asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Edistämme toiminnallamme kestävää kehitystä ja aloitteellisuutta sekä toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa lisäarvon tuottamiseksi. Toimimme pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Kasvatamme asunto-omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.

SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 303,4 miljoonaa euroa, liikevoitto 179,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 129,5 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 4,8 miljardia euroa.



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus on yleishyödyllinen yritys, jonka tavoitteena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallisuuden ja työnteon mahdollisuuksia. Yritys ei jaa voittoa omistajilleen. Kaikki tuotot käytetään toiminnan edistämiseen: ympäristötyöhön ja työllistämiseen.

Kierrätyskeskuksella on 10 myymälää: suurmyymälät Espoon Nihtisillassa ja Vantaan Koivukylässä sekä kaupat Espoon Suomenojalla, Vantaan Porttipuistossa ja Myyrmäessä sekä Helsingin Kyläsaaressa, Itäkeskuksessa, Oulunkylässä, Kontulassa ja Kaisaniemessä. Lisäksi Kierrätyskeskuksella on valtakunnallisesti toimiva verkkokauppa.

Vuonna 2020 Kierrätyskeskuksen kautta päätyi uudelleenkäyttöön kaikkiaan noin 4 miljoonaa tavaraa, joista noin 2/3 myytiin ja 1/3 jaettiin ilmaiseksi. Uudelleenkäytöllä säästettiin vuoden aikana noin 43 miljoonaa kiloa kiinteitä luonnonvaroja.



CIRCuIT-hanke on EU:n Horisontti 2020-hanke, jonka tavoite on kiertotalouden edistäminen rakennusalalla. Hankkeessa on mukana on 4 kaupunkiseutua: Kööpenhamina, Lontoo, Hampuri ja Helsingin seutu. Suomen hankekumppaneita ovat HSY, Vantaan kaupunki, Tampereen yliopisto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Ramboll Finland ja Umacon.

Hankkeen teemoja ovat purkamisen kiertotalous, rakennusten käyttöiän pidentäminen sekä joustava rakentaminen.