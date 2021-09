Bombardier annonce une commande ferme de 20 avions d’affaires Challenger 3500

English French

L’accélération de la demande pour l’ avion Challenger 3500 est à plein régime avec la plus importante commande d’avions d’affaires de Bombardier en 2021





Avec sa technologie novatrice, sa cabine remodelée et ses caractéristiques développées dans un souci d’écoresponsabilité, l’avion d’affaires Challenger 3500 est la remarquable version évoluée du très populaire avion Challenger 350 de Bombardier

MONTRÉAL, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est heureuse d’annoncer une commande ferme de 20 avions d’affaires Challenger 3500 passée par un client qui préfère garder l’anonymat. Totalisant une valeur de 534 millions $ US aux prix courants affichés, c’est la plus importante transaction portant sur des avions d’affaires de Bombardier en 2021.

« Cette importante commande a été signée que quelques jours après le dévoilement du biréacteur d’affaires Challenger 3500, lequel a rapidement renforcé la suprématie de cette plateforme sur le marché des avions superintermédiaires. Le nouvel avion Challenger 3500 est idéal pour répondre à la demande croissante de voyages d’affaires, a déclaré Peter Likoray, vice-président principal, Ventes, Nouveaux avions de Bombardier. L’avion offre une combinaison inégalée de performances, de coûts d’exploitation avantageux, d’expérience cabine, et d’innovation ainsi qu’un vol en douceur – la combinaison idéale pour les exploitants de flottes, les prestataires de services d’opérations aériennes d’entreprise et les clients individuels, y compris pour ceux envisageant d’entrer sur le marché des avions d’affaires. »

Version évoluée de l’avion à grand succès Challenger 350, le biréacteur d’affaires Challenger 3500 a été présenté en grande première le 14 septembre dernier. Ce nouvel avion d’affaires arbore un intérieur redessiné équipé des fauteuils brevetés Nuage, un chef-d’œuvre de confort hérité de l’avion Global à grande cabine de Bombardier. Les superbes nouveaux espaces passagers offrent une foule de nouvelles technologies, y compris la toute première cabine de l’industrie à commandes vocales, des chargeurs sans fil répartis dans la cabine ainsi que les seuls écrans 4K de 24 po de cette catégorie. L’altitude en cabine sera de 31 % inférieure à celle de son prédécesseur.

Dans le poste de pilotage, l’avion Challenger 3500 est équipé de plus de caractéristiques de base que tout autre de ses concurrents, et notamment un système d’automanette pour améliorer davantage l’expérience des pilotes d’avion Challenger.

Conçu dans une perspective écoresponsable, l’avion Challenger 3500 sera le premier biréacteur d’affaires du segment des avions superintermédiaires à faire l’objet d’une déclaration environnementale de produit, véritable livre ouvert sur l’empreinte environnementale de l’avion tout au long de son cycle de vie. Les clients ont également la possibilité de meubler la cabine avec des matériaux écoresponsables de luxe. Les autres initiatives prises dans un souci d’écoresponsabilité pour cet avion comprennent le lancement de la toute première application eco App* de l’aviation d’affaires et un programme d’essais en vol neutre en carbone.

Le nouvel avion d’affaires Challenger 3500 devrait entrer en service au cours du second semestre de 2022.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial de l’aviation, créant des avions novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Établie à Montréal, au Canada, Bombardier est présente dans plus de 12 pays où elle dispose d’installations de production et d’ingénierie et d’un réseau de soutien clientèle. La Société soutient une flotte mondiale de plus de 4 900 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et d’avions en multipropriété, de gouvernements et de particuliers.

Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier. Pour en savoir plus sur nos avions d’affaires de premier ordre, visitez le site Web de Bombardier Avions d’affaires.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés figurant dans cette annonce sont de nature prospective; ils sont fondés sur les attentes actuelles. De par leur nature, les énoncés prospectifs exigent que nous formulions des hypothèses et sont assujettis à d’importants risques et incertitudes, connus et inconnus, de sorte que nos résultats réels des périodes futures pourraient différer de façon importante de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs. Veuillez vous référer à la note sur les « Énoncés Prospectifs » qui est incluse dans notre plus récente publication de rapport trimestriel.

Bombardier, Challenger 350, Challenger 3500, Global 7500 et Nuage sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

