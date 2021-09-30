Sphera的新调查发现，尽管来自投资者的压力增加，但几乎没有公司公开提供可持续性报告

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芝加哥, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 尽管来自投资者、政府到董事会等各个方面的压力越来越大，但世界各地的公司在报告其环境、社会和治理（ESG）目标方面的进展时举步维艰。事实上，根据Sphera®（ESG绩效和风险管理软件、数据和咨询服务的全球领先提供商）的最新调查，只有38%的企业公开发布其可持续发展绩效。



然而，问题不仅在于披露其目标进展情况；在明确设定ESG目标方面，企业也未能跟上形势发展。表示已经制定并传达了其可持续发展目标的受访者不足三分之一（29%），而根据科学碳目标倡议（SBTi）框架设定了排放目标的受访者则更少（16%）。

这种ESG透明度的明显缺乏突出表明了私营部门中ESG承诺与行动之间长期存在的巨大差距。由于全球范围内缺乏有影响、可执行的法规，公司基本上只能自愿做出承诺，但却缺少有意义的机制来衡量进展或让公司自身对此承担起责任。约半数（51%）的受访公司确认其高级管理层做出了可持续发展承诺，但只有21%的公司表示已经制定了明确的执行路线图，只有26%的公司表示已将可持续发展完全纳入其业务战略。

“在企业ESG计划方面，头头是道地讲述很容易，但付诸实际行动则难得多，”Sphera首席执行官Paul Marushka表示， “企业在很大程度上要依靠自己来建立和衡量其可持续发展绩效，由此带来了一系列自愿框架，最终抑制了有意义的行动。但随着政府间气候变化专门委员会的最新报告提出迄今为止最严厉的警告，表明权宜措施将不能再奏效，以及即将到来的COP26会议有望让企业界承担责任，组织需要开始兑现其承诺并展现切实的进展。”

这些调查结果来自Sphera的《2021年可持续发展调查》，这是一项对218位全球企业领导者的调查，评估了他们的可持续发展指标、衡量和进展。

调查的其他结果包括：

范围3排放未获考虑。虽然降低价值链上的排放对于实现脱碳目标至关重要（对于致力于实现净零排放的企业来说也至关重要），但很少有公司在其可持续发展计划中考虑到范围3排放。只有13%的受访企业表示已经确定了范围3的所有相关类别，并完成了相应的热点分析；29%的企业表示他们在计算企业排放基线或碳足迹时考虑了整个价值链。

“范围3排放可占公司总体碳足迹的绝大部分，”Marushka补充道，“这意味着任何健全的可持续发展战略都必须包括对供应链进行评估，并承诺与同样采取可衡量举措以减少排放的供应商合作。最终的结果将为双方公司最终的可持续发展努力创造倍增效应。”

即使是最出色的工作也会受到糟糕的数据质量影响。 只有少数（16%）的受访者使用来自成熟商业数据库的数据来量化其企业碳足迹；另有14%的受访者表示他们使用基于行业的高质量数据进行产品层级的基线评估。在实践中，这意味着很多组织正在使用次优数据集，例如基于支出的输入输出数据库来衡量其排放量。这类自上而下、非特异性的数据来源可能导致评估不准确，进一步加剧可持续发展承诺和结果之间的差距。

中间市场处境最为艰难。在可持续性成熟度方面，收入超过10亿美元的大型组织更有可能被评为“已优化”（34%），这或许并不令人意外。1与此同时，收入不到1亿美元的小企业中有39%的被认为“已优化”。中等规模的公司落后于二者，优化率仅为30%。实际上，与规模较大或规模较小的企业相比，中型企业未能超越基本合规要求的可能性更大（不能超越的比例为25%，小企业为13%，大企业为6%）。

关于2021年可持续发展成熟度调查

Sphera与德国埃斯林根应用科技大学合作设计和实施了一项覆盖欧洲、北美和亚太地区公司的调查。受访者来自众多行业，包括汽车、建筑、教育、医疗保健、石油和天然气、制造和技术。调查于4月7日至5月3日进行。

关于Sphera

Sphera创建更安全、更可持续、更高效的世界。我们是环境、社会和治理（ESG）绩效和风险管理软件、数据和咨询服务的全球领先提供商，专注于环境、健康、安全和可持续发展（EHS&S）、运营风险管理和产品管理。

媒体联系人

Kylie Souder

kylie.souder@aspectusgroup.com

+1 513-304-5776

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1根据Sphera的可持续发展成熟度指标，“已优化”企业能够利用ESG软件和数据资源超水准满足合规要求，以帮助提高效能、提升效率和创新、降低成本和风险。“领先者”在竞争中处于先导地位，并通过其可持续发展计划塑造行业的未来。