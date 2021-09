Undersøgelse af mulig ny selskabsstruktur

Bestyrelsen i PARKEN Sport & Entertainment A/S har besluttet at undersøge mulighederne for at etablere en ny selskabsstruktur.

Det primære fokus for en ny selskabsstruktur vil være at øge gennemsigtigheden i forhold til samtlige koncernens aktiviteter med det formål, at styrke udviklingen af de enkelte forretningssegmenter og dermed skabe et forbedret grundlag for at generere yderligere vækst.

Hidtil har PARKEN Sport & Entertainment A/S drevet forretningssegmentet Lalandia i selvstændige datterselskaber, mens forretningssegmenterne F.C. København & Stadion samt Kontorejendomme har været drevet som selvstændige forretningssegmenter i PARKEN Sport & Entertainment A/S.

Udgangspunktet for undersøgelserne af en ny selskabsstruktur vil være etablering af en struktur, hvor samtlige koncernens forretningssegmenter fremover drives i selvstændige helejede datterselskaber.

Aktiviteterne i Lalandia i Rødby og Lalandia i Billund planlægges således udskilt i separate driftsselskaber og ejendomsselskaber, ligesom henholdsvis fodboldaktiviteterne i F.C. København på den ene side og stadion og kontorejendomme på den anden side planlægges udskilt i to separate datterselskaber. Det er ikke forventningen, at der vil ske ændringer i forhold til Lalandia i Søndervig.

Det er udgangspunktet for undersøgelserne, at en eventuel ny selskabsstruktur skal gennemføres med virkning pr. 1. januar 2022.

Etableringen af en ny selskabsstruktur vil ikke medføre nogen konsekvenser for de udmeldte økonomiske forventninger til 2021.

Såfremt der træffes endelig beslutning om at etablere en ny selskabsstruktur, vil der blive udsendt selskabsmeddelelse herom.

