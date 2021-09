AB „Pieno žvaigždės“ 2021 metų šešių mėnesių neaudituoti finansiniai rezultatai

English Lithuanian

Preliminariais neaudituotais duomenimis, AB “Pieno žvaigždės“ pardavimų pajamos per 2021 metų pirmus šešis mėnesius buvo 86,07 mln. EUR arba 1,3% didesnės nei prieš metus (2020 m. šešių mėn. pardavimų pajamos siekė 84,93 mln. EUR).

EBITDA per 2021 metų pirmus šešis mėnesius buvo 4,37 mln. EUR arba 34% mažesnė lyginant su 6,67 mln. EUR EBITDA prieš metus.

Per 2021 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė uždirbo 1,29 mln. EUR grynojo pelno arba 61% mažiau nei prieš metus. Per 2020 metų pirmus šešis mėnesius bendrovė buvo uždirbusi 3,32 mln. EUR grynojo pelno.

Audrius Statulevičius

Finansų direktorius

+370 52461419

Priedas