Valneva présentera et participera à des réunions investisseurs lors de la conférence Guggenheim sur les vaccins et les maladies infectieuses

Saint-Herblain (France), le 30 septembre 2021 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui que des membres de son équipe dirigeante effectueront une présentation et participeront à des rendez-vous avec des investisseurs institutionnels lors de la conférence sur les vaccins et les maladies infectieuses organisée par Guggenheim le 6 octobre 2021.

Thomas Lingelbach, CEO de Valneva, et David Lawrence, Acting CFO, feront un point sur les candidats vaccins du Groupe en développement clinique avancé contre la maladie de Lyme (VLA15), le chikungunya (VLA1553) et la COVID-19 (VLA2001).

Faisant l’objet d’un partenariat avec Pfizer (NYSE: PFE), VLA15 est actuellement le seul candidat vaccin contre la maladie de Lyme en développement clinique dans le monde alors que VLA1553 est le seul candidat vaccin à injection unique contre le chikungunya actuellement en Phase 3 et que VLA2001 est le seul candidat vaccin inactivé contre la COVID-19 en développement clinique en Europe.

Les investisseurs souhaitant rencontrer Valneva sont invités à contacter un représentant de la banque Guggenheim.

À propos de Valneva SE

Valneva est une société spécialisée dans le développement et la commercialisation de vaccins prophylactiques contre des maladies infectieuses générant d’importants besoins médicaux. Valneva a une approche hautement spécialisée et ciblée et utilise son expertise dans les différents modes de vaccination pour développer des vaccins prophylactiques destinés à lutter contre ces maladies. Le Groupe a mis à profit son expertise et ses infrastructures pour commercialiser avec succès deux vaccins et pour faire rapidement progresser un large éventail de candidats vaccins en développement clinique, et notamment ses candidats vaccins contre la maladie de Lyme, le virus du chikungunya, et la COVID-19.





