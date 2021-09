Cooptation de Monsieur Ben Page, Directeur général d’Ipsos, en qualité d’Administrateur, en remplacement de Monsieur Neil Janin

Consécutivement à la réunion du Conseil d’administration d’Ipsos SA qui s’est tenue le 24 septembre 2021 et qui a procédé à la nomination de Monsieur Ben Page en qualité de Directeur général, Monsieur Neil Janin a démissionné de son mandat d’Administrateur de la Société.

Ceci permettra de proposer au Conseil d’administration, lors de sa prochaine réunion appelée à se tenir le 4 octobre 2021, de coopter Monsieur Ben Page en qualité de nouveau membre du Conseil d’administration, en remplacement de Monsieur Neil Janin.

Comme annoncé le 27 septembre dernier, Monsieur Ben Page prendra ses fonctions de Directeur Général d’Ipsos, succédant ainsi en cette qualité à Monsieur Didier Truchot, le 15 Novembre 2021. Monsieur Didier Truchot continuera à assurer à compter de cette date les fonctions de Président du Conseil d’administration.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation, par le Conseil d’administration, de Monsieur Ben Page en qualité d’Administrateur de la Société sera ensuite soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée générale des actionnaires.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’une des plus grandes entreprises du marché des études dans le monde, présente dans 90 marchés et comptant 18 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté sur Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

IPSOS

Société anonyme au capital de 11 109 058,75 euros Siège social : 35, rue du Val de Marne 75013 Paris 304 555 634 RCS PARIS

Pièce jointe