NEOLIFE ANNONCE SON RESULTAT SEMESTRIEL 2021

Le Conseil de Surveillance de NEOLIFE® (Euronext Growth : FR0011636083 – ALNLF), réuni le 30 septembre sous la présidence de Patrick Marché, a approuvé les comptes consolidés du 1er semestre 2021 arrêtés par le Directoire qui s’est tenu le même jour.

Compte de résultat - Données consolidées 30-juin-2021 30-juin-2020 Var.



(Référentiel français - en K€) Non Audités Non Audités Ventes d'éco-matériaux 1 597 1 192 34% Ventes d'éléments de construction 3 234 2 346 38% Autres ventes 86 70 23% Chiffre d'affaires consolidé 4 917 3 608 36% Achats consommés (3 471) (2 562) 35% Marge brute 1 446 1 046 38% % des ventes 29,4% 29,0% 1% Autres produits d'exploitation 358 323 11% Autres charges d'exploitation (1 510) (1 142) 32% Dont Charges externes (623) (485) 28% Dont Charges de personnel (864) (636) 36% EBITDA 238 177 34% Dotations aux Amts, dépr. et provisions (373) (426) -12% Résultat d'exploitation (79) (199) -60% Résultat financier (24) (4) 500% Résultat courant des sociétés intégrées (103) (203) -49% Résultat exceptionnel (51) (10) 410% Impôts sur les résultats (52) (59) -12% Résultat net (part du Groupe) (206) (272) -24%

Forte activité au cours du 1 er semestre 2021





Le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 4,92 M€ au 1er semestre 2021, en forte croissance de +36,3% par rapport au 1er semestre 2020.

Les volumes vendus s’élèvent à plus de 48.000 m² au 1er semestre 2021 contre 36.000 m² au 1er semestre 2020.

Les ventes se réalisent à hauteur de 83% en France et 17% en Europe.

Résilience des indicateurs de rentabilité au cours du 1 er semestre 2021





Analyse du Chiffre d'Affaires et de la marge brute* Juin-21 Juin-20 En K€ CA MB Tx MB CA MB Tx MB Eco-matériaux 1 597 219 13,7% 1 192 208 17,4% Eléments de construction 3 234 1 141 35,3% 2 346 768 32,7% Autres 86 86 100% 70 70 100% TOTAL 4 917 1 446 29,4% 3 608 1 046 29,0% * La marge brute inclue les coûts de sous-traitance dont la plateforme logistique

La marge brute du Groupe est relativement stable et augmente d’un demi-point sur la période analysée pour s’élever à 29,4% du chiffre d’affaires.

Les autres produits d’exploitation s’élèvent à 358 K€, en augmentation de 11% ,et sont principalement composés des dépenses de R&D activées pour 191 K€ (vs 134 K€ au 1er semestre 2020) et de produits du Crédit Impôt Recherche pour 72 K€ (vs 74 K€ au 1er semestre 2020).

Les autres charges d’exploitation du 1er semestre 2021 s’élèvent à (1 510) K€, en augmentation de 32% par rapport au 1er semestre 2020, et suivent l’évolution à la hausse de l’activité.

Ces autres charges d’exploitation sont principalement composées de charges de personnel qui restent stables par rapport au chiffre d’affaires (elles représentent 17,6% du CA) et de charges externes qui ont tendance à moins augmenter que le développement de l’activité.

Aussi, l’EBITDA ressort en augmentation de +34% à 238 K€ et représente une marge de 4,84% du chiffre d’affaires au 1er semestre 2021, stable par rapport à celle du 1er semestre 2020.

Un bilan solide





Les capitaux propres part du groupe (2.191 K€) représentent 30,9% du total de bilan au 30 juin 2021 contre 30,1% au 31 décembre 2020.

L’endettement financier net s’élève quant à lui à 316 K€ (disponibilités positives retranchées des dettes financières). Le ratio d’endettement s’élève à 14,4% (rapport entre l’endettement financier net et les capitaux propres part du groupe) au 30 juin 2021.

Un niveau de trésorerie suffisant mais nécessaire pour préparer le Groupe à une forte croissance





Consécutivement à l’amélioration de l’EBITDA, la marge brute d’autofinancement s’améliore sur la période et s’élève à +211 K€ sur le 1er semestre 2021 contre +132 K€ au 1er semestre 2020.

Le BFR sur les 6 premiers mois de l’exercice 2021 est impacté par la hausse souhaitée des stocks au 30 juin 2021 (+230 K€) afin de pouvoir répondre au carnet de commande important. Ainsi, les flux nets de trésorerie générés par l’exploitation sont négatifs à hauteur de (115) K€ impactés négativement par la variation de BFR à hauteur de (326) K€.

Les flux nets de trésorerie générés par l’investissement ressortent négatifs à hauteur de (270) K€ et comprennent principalement les investissements liés à l’effort continu de R&D du Groupe.

Les flux de trésorerie négatifs générés par les opérations de financement sont impactés par les remboursements d’emprunts à hauteur de (249) K€.

Aussi, la variation de trésorerie est négative de (620) K€ et la trésorerie brute au 30 juin 2021 s’élève à 2 717 K€.

Perspectives à court terme





A date, le 2nd semestre est bien orienté et il se pourrait que ce semestre soit dans la continuité des éléments financiers présentés pour le 1er semestre 2021.

La Société communiquera de façon plus détaillée sur ses perspectives annuelles 2021 lors de la publication de son chiffre d’affaires des 9 premiers mois, communication prévue pour le 14 octobre 2021.



NEOLIFE®, créateur d’éco-matériaux pour espaces durables, est une société française fondée en 2012. Elle conçoit des solutions constructives à caractère environnemental - bardages, persiennes et terrasses - destinées aux professionnels de la construction soucieux de bâtir des logements, des bâtiments tertiaires et des aménagements paysagers éco-responsables. NEOLIFE® participe ainsi à une nouvelle philosophie de la construction, centrée sur trois valeurs essentielles : le développement durable, l’innovation et l’humain.

Premier éco-matériau créé par NEOLIFE®, VESTA® (Vegetal Ecological Stable Timber Advantage) allie la naturalité du bois à la résistance du minéral. Il contient un taux exceptionnel de fibres de bois renforcées issues de déchets de scieries revalorisés et sains. Ces déchets de bois sont issus de forêts européennes gérées durablement et amènent une faible empreinte carbone. Tous ses composants sont vierges et garantissent aux solutions NEOLIFE® une grande valeur ajoutée environnementale.

L’éco-matériau VESTA® possède des renforts techniques au cœur de sa matière qui lui confèrent un caractère particulièrement résistant aux outrages esthétiques de l’humidité, des insectes et des UVs. Ses caractéristiques mécaniques alliant légèreté, souplesse et solidité permettent à NEOLIFE® de concevoir des solutions dont les performances répondent aux normes élevées de résistance au feu, aux chocs, au vent ou aux séismes.

Pour plus d’informations : www.neolife.fr

