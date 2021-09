BEL : offre publique de rachat d’actions

French English

Bel ajuste sa stratégie de financement et d’allocation de capital et renonce à déposer un projet d’offre publique de rachat d’actions (« OPRA »)

Suresnes, le 30 septembre 2021

Depuis l’annonce par Bel le 19 mars 2021 de son intention de déposer une OPRA à un prix de 440 euros par action, le Groupe a poursuivi avec succès le développement de sa stratégie de transformation, notamment grâce aux avancées du projet de cession de Leerdammer1. La mise en œuvre de cette stratégie s’est également traduite par une accélération de ses investissements dans les segments et marchés les plus porteurs, au travers notamment de l’exercice de la promesse de vente (call) sur 17,56% du Groupe MOM et de la poursuite de ses efforts d’innovation et d’investissements destinés à renforcer le leadership du groupe sur le marché du snacking sain, en particulier en développant son offre sur les trois territoires complémentaires que sont le lait, le fruit et le végétal.

Bel a par ailleurs été informée de la décision d’Unibel d’augmenter le prix de son projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire à 550 euros par action Bel. Ce prix représente une prime de 45,5 % sur le cours de clôture du 17 mars 20212, de 58,4 % sur le cours moyen pondéré par les volumes des 60 jours précédant le 17 mars 2021 (inclus) et de 25 % sur le prix de 440 euros annoncé le 19 mars 2021.

Dans un contexte d’accélération des efforts d’investissements, combinée à une situation économique et géopolitique au Proche et Moyen-Orient et en Afrique du Nord toujours complexe au-delà du premier semestre 2021, le Groupe Bel a décidé d’ajuster sa stratégie et de renoncer à déposer l’OPRA.

A propos de Bel

Le Groupe Bel est un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure internationale tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros. 12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

1 Transfert par Sicopa, filiale détenue à 100% par Bel, d’un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine, en échange de 1.591.472 actions Bel (représentant 23,16% du capital) détenues par Lactalis.

2 Jour précédant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives de Bel avec le Groupe Lactalis concernant la cession d’un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine.

