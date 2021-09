Unibel : Communiqué OPR-RO

French English

Unibel augmente le prix de son projet d’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire (« OPR-RO ») sur Bel à 550 euros1 par action

Suresnes, le 30 septembre 2021

Unibel annonce sa décision d’augmenter à 550 euros par action Bel le prix du projet d’OPR-RO communiqué le 19 mars 2021. Unibel envisage de déposer le projet d’OPR-RO auprès de l’Autorité des marchés financiers dans le courant du mois d’octobre 2021. Ce projet reste soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers.

Le prix du projet d’OPR-RO représente une prime de 45,5 % sur le cours de clôture de Bel du 17 mars 20212, de 58,4 % sur le cours moyen pondéré par les volumes de Bel des 60 jours précédant le 17 mars 2021 et de 25 % sur le prix de 440 euros annoncé le 19 mars 2021.

A propos d ’Unib el

Unibel, entreprise patrimoniale, est la société holding animatrice du Groupe Bel, un des leaders mondiaux du secteur des fromages de marque et un acteur majeur sur le segment du snacking sain. Son portefeuille de produits différenciés et d’envergure international tels que La Vache qui rit®, Kiri®, Mini Babybel®, Boursin®, Pom’Potes® ou GoGo squeeZ® ainsi qu’une vingtaine d’autres marques locales, lui ont permis de réaliser en 2020 un chiffre d’affaires de 3,46 milliards d’euros.

12 510 collaborateurs répartis dans une quarantaine de filiales dans le monde contribuent à déployer la mission du Groupe : s’engager pour une alimentation plus saine et responsable pour tous. Ses produits sont élaborés dans 33 sites de production et distribués dans près de 120 pays.

http://www.unibel.fr

1 L’équité du prix d’OPR-RO est soumise à l’appréciation de l’expert indépendant désigné.

2 Jour précédant l’annonce de l’entrée en négociations exclusives de Bel avec le Groupe Lactalis concernant la cession d’un périmètre comprenant Royal Bel Leerdammer NL, Bel Italia, Bel Deutschland, la marque Leerdammer et tous ses droits attachés, ainsi que Bel Shostka Ukraine.

