Prologue - Résultats opérationnels nettement supérieurs au niveau d'avant crise

Données consolidées et auditées en M€ S1 2019 S1 2020 S1 2021 S1 2021 VS S1 20219 Chiffre d'affaires 42,71 35,33 45,99 +7,7% Résultat Opérationnel Courant 0,34 -1,34 0,88 x2,6 Résultat Opérationnel 0,41 -1,82 -1,12 dont actions gratuites managers (1) -0,09 -0,22 -1,42 dont amende AMF (2) -0,6 Résultat Opérationnel avant (1) et (2) 0,49 -1,6 0,89 X1,8 Résultat Financier -0,41 -0,61 -0,56 Résultat avant impôt 0,01 -2,43 -1,68 Résultat Net 0,12 -2,37 -1,98 Résultat Net avant (1) et (2) 0,21 -2,15 0,03

Au cours du 1er semestre 2021, Prologue a enregistré une très forte croissance de son activité avec une progression organique de ses ventes de +30,2% par rapport au S1 2020 et de +7,7% par rapport au S1 2019 pour atteindre 45,99 M€ (+8,9% à taux de change constant). Prologue dépasse ainsi très largement ses plus hauts historiques d’activité d’avant crise.

Les résultats opérationnels ont connu, sur la période, une croissance encore plus soutenue, avec une accélération du résultat opérationnel courant qui atteint 0,9 M€ en progression de +161% par rapport au S1 2019.

Après prise en compte de deux coûts non récurrents dus, pour -1,42 M€ à la prise en compte en normes IFRS des actions gratuites 2020/2021 attribuées aux managers, et pour -0,6 M€ à l’amende AMF, le résultat opérationnel et le résultat net s’établissent respectivement sur le 1er semestre 2021 à -1,12 M€ et -1,98 M€. Hors prise en compte de ces deux charges non récurrentes, le résultat opérationnel et le résultat net ressortent positifs sur le S1 2021 à respectivement 0,89 M€ et 0,03 M€.

FLUX DE TRÉSORERIE LIÉ AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES DE +2,6 M€

La bonne gestion financière de la croissance de ses activités ainsi que l’accélération de sa rentabilité opérationnelle ont permis à Prologue d’enregistrer une forte génération de cash sur le 1er semestre 2021 avec un flux de trésorerie lié aux activités opérationnelles qui atteint +2,6 M€.

Le groupe disposait au 30 juin 2021 d’une trésorerie de 19,1 M€.

BONNES PERSPECTIVES DE FIN D’ANNÉE

Le groupe anticipe sur l’année 2021, la poursuite de sa croissance d’activité avec un niveau de rentabilité qui devrait confirmer sa capacité de forte progression.

PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 2021 au plus tard (après bourse).

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le Groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict et la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation en distanciel et présentiel.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext (Code ISIN FR0010380626), compartiment C.

Nombre d’actions : 89 244 704

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr

Publication, le 30 septembre 2021

