L'agence immobilière Qube lance une technologie révolutionnaire d'évaluation des maisons au Québec

MONTRÉAL, 30 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'agence immobilière Qube, une jeune entreprise immobilière montréalaise qui a connu une croissance fulgurante depuis sa création, a passé les deux dernières années à mettre au point une technologie sophistiquée d'évaluation instantanée des maisons et une carte des prix de vente à utiliser dans la province de Québec. Cette technologie est maintenant disponible pour le public, sans frais ni obligations.



Le Québec a toujours été sérieusement désavantagé en ce qui concerne la technologie immobilière. Contrairement aux États-Unis et à de nombreuses autres provinces canadiennes, les prix vendus historiques et les estimations de maisons sont difficiles à obtenir au Québec, et encore plus difficiles à avoir en un seul endroit. Cela est dû au fait que les informations immobilières telles que les valeurs vendues des maisons ne sont pas facilement accessibles au Québec plutôt que d'être disponibles publiquement comme aux États-Unis. Comme les données appartiennent au gouvernement, il est difficile d'y naviguer et il faut les acheter. Par conséquent, il y a eu très peu de tentatives pour compiler ces données pertinentes et utiles en un seul endroit.

L'agence immobilière Qube a pris l'initiative de fournir aux Québécois l'historique des valeurs des maisons vendues à Montréal, à Laval et dans la région de la Montérégie d'une manière facile et interactive. Cela comprend les données des personnes qui ont vendu en faisant appel à un courtier, mais aussi celles qui ont vendu par d'autres méthodes. Et voici le meilleur : l'utilisation de cette technologie est gratuite, sans prise ni obligation.

Non seulement ces données vendues sont accessibles en un seul endroit, mais Qube va encore plus loin en les utilisant pour créer la "meilleure IA d'évaluation de maison que la province a à offrir", le tout pouvant être utilisé gratuitement sur www.groupqube.com.

Détails technologiques de l'évaluation des maisons et des cartes vendues de Qube :

Évaluation en ligne instantanée sophistiquée et précise de toute maison dans les régions de Montréal, Laval et Montérégie.

Affiche les prix de vente de toutes les maisons dans les régions de Montréal, Laval et Montérégie après 2020.

Nicola Ricciardi, le concepteur en chef de cette technologie, explique comment elle fonctionne : "Nous utilisons des réseaux neuronaux et différents niveaux d'apprentissage automatique pour créer un algorithme inédit dans le secteur pour donner la valeur des maisons. Nos intentions visent principalement à réduire les marges d'erreur. Certaines technologies d'évaluation des maisons ont des marges d'erreur allant jusqu'à 30 %, et nous pensons que c'est tout simplement inacceptable."

À propos de Qube

Depuis sa création, Qube a servi des milliers d'acheteurs et de vendeurs de maisons. De nombreux investisseurs privés ont investi en raison de la croissance rapide et du développement technologique de l'entreprise.

Qube soutient les résidents du Québec en leur offrant des services immobiliers complets assortis de récompenses incroyables : les vendeurs peuvent économiser des milliers de dollars en commissions et les acheteurs reçoivent une remise en argent par le biais de leur programme de récompenses d'appréciation des clients lorsqu'ils achètent une maison avec l'un de nos REALTORS®. Les services de Qube sont complétés par une technologie révolutionnaire, qui aide les clients et les courtiers dans le processus d'achat et de vente de maisons. L'entreprise travaille actuellement sur trois technologies logicielles visant à changer à jamais le marché immobilier québécois. Tout ce que vous avez à faire est de visiter leur site Web à www.groupqube.com ou d'appeler le 1-877-410-7823 pour en savoir plus.

Name: Immobilier Qube

Phone Number: 1-877-410-7823