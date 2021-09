Safe publie ses résultats financiers du 1er semestre 2021 et annonce la certification ISO13485 de son site de production intégrée Safe Medical

English French

Hausse des ventes de 22% au premier semestre 2021 malgré les plans blancs

Certification ISO13485 par AFAQ/AFNOR des nouvelles activités industrielles du groupe et début de la production intégrée par Safe Medical

Résultat opérationnel de -4M€, au niveau du premier semestre 2019

Fin de la ligne de financement obligataire de 8,4 millions d’euros

Éragny-sur-Oise, France, le 30 septembre 2021 17h35 – Safe (FR0013467123 – ALSAF), société spécialisée dans la conception, la fabrication et commercialisation de technologies prêtes-à-l’emploi pour la chirurgie du dos, particulièrement sécurisantes pour les fractures vertébrales traitées en urgence, publie ses résultats financiers semestriels au 30 juin 2021.

Le rapport financier semestriel 2021 de Safe sera disponible sur le site Internet de la Société ( www.safeorthopaedics.com ) d’ici le 30 septembre à la rubrique Investisseurs > Documentation > Informations réglementées.

En milliers d'euros – normes IFRS 30/06/2021 30/06/2020 Chiffre d’affaires – Ventes directes 773 882 Chiffre d’affaires – Ventes indirectes 556 843 Chiffre d’affaires – Sous-traitance de production 776 - Chiffre d'affaires total ajusté 2 105 1 725 Autres produits de l’activité 4 3 Achats consommés et variation des stocks (1 425) (1 211) Charges externes (973) (939) Charges de personnel (3 341) (2 413) Autres charges opérationnelles (377) (357) Résultat opérationnel courant (4 006) (3 191) Autres produits et charges opérationnels (6) 0 Résultat opérationnel (4 012) (3 191) Résultat financier (204) (352) Résultat Net (4 216) (3 543)

Au premier semestre 2021, les ventes affichent une hausse de 22% (après application de la norme IFRS 15) par rapport au premier semestre 2020, et ceci malgré le déploiement des plans blancs dans les hôpitaux conduisant au report des chirurgies qualifiées de « non urgentes ». Cette évolution est principalement due à l’intégration des ventes de Safe Medical suite à son entrée dans le périmètre de consolidation à la fin juillet 2020. A périmètre constant, les ventes de Safe Orthopaedics sont en baisse de 23% malgré la forte croissance des ventes en Allemagne de 190% (197k€ sur S1 2021 contre 68k€ sur S1 2020) et aux États-Unis, où le groupe a recruté un responsable des ventes et initié une commercialisation directe.

L’augmentation des charges de personnel, résultant de l’intégration de Safe Medical et de sa filiale tunisienne en juillet 2020 réalisée en vue d’assurer un retour à la croissance à l’issue de la crise sanitaire, combinée à la maîtrise des charges externes et à la corrélation entre le niveau des ventes et des achats consommés, permettent au groupe d’afficher un ROC identique à celui du premier semestre 2019.

Depuis l’acquisition de LCI Medical renommée Safe Medical, le groupe a réalisé des investissements conséquents sur son site industriel français, subventionnés à hauteur de huit cent mille euros dans le cadre du plan de relance du gouvernement, et annonce le démarrage de la production intégrée suite à l’audit de certification Safe Medical AFAQ et l’audit annuel du GMED, organisme notifié de Safe Orthopaedics.

« Safe Group clôture le premier semestre 2021 avec une croissance des ventes semestrielles globale de 25% {hors impact IFRS15} par rapport au premier semestre 2020 portée par une croissance des ventes au deuxième trimestre de 67%. Également, notre groupe a finalisé sa transformation stratégique dans un temps record : un an après l’acquisition de LCI Medical, la certification de notre site de production intégrée nous offre les moyens d’accélérer notre innovation, réduire nos délais de fabrication et sécuriser la mise en place des nouvelles exigences réglementaires imposés par le MDR » commente Pierre Dumouchel, Président et Directeur Général de Safe Group. « Les lancements de Sicamore, Hickory, la finalisation de SORA par Safe Orthopaedics associés aux nouveaux services industriels Safe Medical assoit notre stratégie de leader du Prêt-à-l’emploi orthopédique tout en donnant une perspective de croissance soutenue à nos équipes commerciales dans les trimestres à venir ».

Pour rappel, le chiffre d’affaires du 1er semestre 2019 était de 2 041 k€ et permet de constater que, malgré l’impact de la crise sanitaire encore très important au premier semestre 2021, le chiffre d’affaires du groupe a dépassé son niveau du premier semestre 2019.

L’intégration des nouvelles infrastructures de salles blanches, certifiées ISO 13485 par l’AFAQ de Safe Medical, marque le début de l’activité de conditionnement en milieu propre.

Cette nouvelle activité vise à soutenir le retour à la croissance de Safe Medical, déjà constatée sur le premier semestre, permettra de proposer à ses clients l’intégralité de chaine de sous-traitance : de la production jusqu’à l’emballage en environnement ISO 7 leur offrant délais de production réduits, économies et support à l’innovation unique.

Position de Trésorerie

Au 30 juin 2021, la trésorerie du groupe auditée s’élevait à 3,9 M€, contre 3,2 M€ à fin juin 2020. Pour rappel, le solde de la subvention du plan de relance restant à encaisser est de 400 k€. Par ailleurs, comme indiqué dans le document de suivi des conversions du programme de financement N°2 disponible sur le site internet de la société à la rubrique Investisseurs > Documentation, la totalité des OCEANE du programme ont été converties au 22 septembre 2021.

Prochaine publication financière

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021, le 07 octobre 2021 (après bourse)

À propos de Safe Group :

Safe Group est un groupe français de technologies médicales réunissant Safe Orthopaedics, pionnier des technologies prêtes à l’emploi pour les pathologies de la colonne vertébrale et Safe Medical (anciennement LCI Medical), sous-traitant de dispositifs médicaux pour la chirurgie orthopédique. Le groupe emploie environ

150 collaborateurs.

Safe Orthopaedics met au point et fabrique des kits combinant des implants stériles et des instruments à usage unique, disponibles à tout moment pour le chirurgien. Ces technologies s’intègrent dans une approche mini- invasive visant à réduire les risques de contamination et d’infection, dans l’intérêt du patient et avec un impact positif sur les durées et les coûts d’hospitalisation. Protégés par 18 familles de brevets, les kits SteriSpineTM sont homologués CE et approuvés par la FDA. Safe Orthopaedics, dont le siège social est situé en région parisienne (Eragny-sur-Oise (95610)) dispose de filiales au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Etats-Unis et en région lyonnaise (Fleurieux-sur-l’Arbresle).

Pour plus d’informations : www.safeorthopaedics.com

Safe Medical produit des dispositifs médicaux implantables et instruments prêts-à-l’emploi. Elle dispose d’un centre d’innovation et de deux sites de productions en France (Fleurieux-sur-l’Arbresle, 69210) et en Tunisie, offrant de nombreux services industriels : conception, industrialisation, usinage, finition et conditionnement stérile. Supportée par le plan de relance français en 2020, la société́ investit dans l’impression additive et sera opérationnelle en 2022 sur cette nouvelle technologie.

Pour plus d’informations : www.safemedical.fr

