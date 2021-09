Société Parisienne d'Apports en Capital - SPAC Communiqué sur les résultats semestriels au 30 juin 2021

Société Parisienne d’Apports en Capital – SPAC -

Société Anonyme au capital de 1 766 289,77 euros

Siège social : 15, rue de la Banque - 75002 Paris

542 030 200 RCS PARIS

RESULTATS SEMESTRIEL 20 2 1

A Paris, le 30 septembre 2021

Chiffres clefs

Résultat net de la période

- 87 K€

Cours de bourse au 29 septembre 20 2 1

0,031 euro

Faits marquants de l’exercice :

L’Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 27 juillet 2021 a décidé de renommer la société Foncière Paris Nord en Société Parisienne d’Apports en Capital – SPAC.

Cette même Assemblée a délégué au Conseil d’Administration le pouvoir de procéder toutes opérations tendant à l’augmentation de capital par émission de valeur mobilière de placement dans une enveloppe maximale de 500 millions d’euros.

Fort de ces délégations, la société étudie divers projets lui permettant de procéder à des acquisitions ciblées.





Chiffres clés de l’activité

Bilan synthétique Au Au (En milliers d’euros) 30/06/2021 31/12/2020 Actif Immobilisé 66 76 Actifs courants 223 116 Total Actif 289 192 Capitaux propres (828) (840) Passifs non courants 0 0 Passifs courants 1 117 1 032 Total Passif 289 192

Des augmentations de capital pour un montant de 510 000 € sont intervenues pendant le 1er semestre par le remboursement de 47.000.000 ORA, et l’exercice de 2 000 000 de BSA.

Au 30 juin 2021, le capital social s’élève à 1 666 289,77 € et est composé de 166 628 977 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune

Compte de résultat

Compte de résultat synthétique Au Au (En milliers d’euros) 30/06/2021 30/06/2020 Production vendue de services 75 Charges d’exploitation (93) (149) Dotations, reprises aux amort., dépréciations et provisions Immeubles (10) (10) Dotations et reprises aux autres amort., dépréciations et provisions 0 0 Résultat d’Exploitation (103) (84) Résultat financier (16) (1 392) Dont intérêts sur emprunts (15) (38) Résultat Exceptionnel 0 (251) Impôts sur les bénéfices 32 0 Résultat net (87) (1 727)

Il n’y a pas de chiffre d’affaires sur le premier semestre 2021, celui de 2020 étant constitué de refacturations à l’ancienne filiale.

Le résultat financier 2020 comprenait une perte de 1 355 K€ relative à son ancienne filiale PAMIER.

Évènements postérieurs au 30 juin 2021 et perspective s

En date du 10 septembre 2021, la société FIPP a demandé le remboursement de 10 millions d’ORA.

A la date d’arrêté des comptes semestriels, le capital social s’élève à 1 766 289,77 € et est composé de 176 628 977 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune.

A cette même date, il subsiste 60 715 849 ORA non converties et 170 765 662 BSA non exercés donnant droit respectivement à 60 715 849 et à 341 531 324 actions ordinaires de valeur nominale de 0,01 € chacune.

Le Conseil d’Administration a arrêté le 30 septembre 2021 les comptes semestriels au 30 juin 2021.

En conformité avec la recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers du 8 janvier 2021

(DOC-2016-05), il est précisé que les procédures d’examen d’audit par les commissaires aux comptes sont achevées. Leur rapport est en cours d’émission.

Société Parisienne d’Apports en Capital - SPAC, foncière cotée au compartiment C d’Euronext Paris.

La société est présidée par Monsieur Alain Dumenil, Président Directeur Général

Code ISIN : 0000064594

Pour plus d’informations, http://www.fonciere-parisnord.com (adresse du site en cours de modification)

Pièce jointe