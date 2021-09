Prologue - Rapport semestriel 2021

La Société Prologue informe ses actionnaires que son rapport semestriel 2021 est disponible sur son site web, à cette adresse :

http://prologue.fr/uploads/files/comfi-2021/prologue-rapport-financier-semestriel-2021.pdf





PROCHAINE COMMUNICATION

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre, le 15 novembre 2021 au plus tard (après bourse).

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le Groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d’offre, Prologue s’est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probante, le MRM avec sa suite logicielle Adiict et la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation en distanciel et présentiel.

Prologue est cotée à la Bourse de Paris sur le marché Euronext (Code ISIN FR0010380626), compartiment C.

Nombre d’actions : 89 244 704

Contact : Sylvie PROST-BOUCLE – actionnaire@prologue.fr

Publication, le 30 septembre 2021





