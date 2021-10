Amlan International Mengembangkan Kawasan APEC Dengan Penambahan Betty Yuriko Sebagai Country Manager Indonesia

English Indonesian

CHICAGO, Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Amlan International, perusahaan terkemuka dunia dalam imbuhan pakan alami berbasis mineral untuk produksi unggas dan babi, terus memperkuat operasinya di Indonesia dengan menempatkan Betty Yuriko sebagai Country Manager. Dengan pengalamannya selama 25 tahun di industri perunggasan dan babi, Betty bergabung dengan tim Indonesia untuk memimpin pertumbuhan perusahaan dan strategi distribusi.



Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia, dengan permintaan protein hewani yang meningkat pesat. Dengan pengalaman puluhan tahun di bidang kesehatan hewan, Betty akan berperan penting dalam membantu produsen menggabungkan teknologi imbuhan pakan berbasis mineral yang baru dari Amlan untuk memastikan kepuasan bagi pelanggan dan profitabilitas jangka panjang.

Dengan dikeluarkannya paten baru ini di Indonesia untuk melindungi formulasi berbasis mineral terbarukan yang digunakan dalam imbuhan pakan alami Amlan – Varium® untuk unggas dan NeoPrime® untuk babi – para produsen di negara ini kini memiliki alternatif untuk imbuhan pakan sebagai growth promotor dengan bahan alami yang dapat mengoptimalkan kesehatan hewan sekaligus memastikan produksi yang ekonomis. Dengan keahliannya, Betty akan memimpin tim yang terlibat dan fokus dalam memasarkan produk-produk ini kepada pelanggan.

“Kami sangat senang menyambut Betty sebagai bagian dari tim Amlan,” ungkap Fred Kao, Wakil Presiden Penjualan Global, Amlan International. “Produsen Indonesia sedang mencari solusi alternatif baru untuk menjaga kesehatan ternak dan mengoptimalkan efisiensi pakan. Dengan pengalaman puluhan tahun, Betty akan menjadi aset besar dalam menyediakan solusi berbasis mineral alami kita untuk memenuhi permintaan tersebut.”

Sebelum bergabung dengan Amlan, Betty membangun kariernya di industri kesehatan hewan. Sebelumnya ia bekerja sebagai Senior Technical Manager pada sebuah perusahaan kesehatan hewan ternama, tempat ia menjalin relasi dengan distributor, key account, peternak komersil dan masih banyak lagi. Ia juga bekerja untuk memberikan konsultasi teknis kepada tim sales dan membantu upaya pemasaran untuk berbagai imbuhan pakan. Betty meraih gelar sarjana kedokteran hewan dari Institut Pertanian Bogor.

“Industri unggas di Indonesia membutuhkan imbuhan pakan alami yang berkualitas tinggi untuk membantu mereka mencapai tujuan produksinya,” papar Daniel Jaffee, Presiden & CEO, Oil-Dri Corporation of America. “Dengan bergabungnya Betty yang memiliki kemampuan tersebut ke tim profesional kita akan memperkuat operasi kita dan menjadi aset berharga dalam memperkenalkan imbuhan pakan berbasis mineral kita ke pasar global.”

Amlan merupakan Divisi Bisnis Kesehatan Hewan dari Oil-Dri Corporation of America, produsen global terkemuka dan pemasar mineral sorbent. Oil-Dri memanfaatkan lebih dari 80 tahun keahliannya di bidang ilmu mineral untuk menambang dan memproses mineral unik untuk para konsumen perorangan dan pasar Busines to Business.

