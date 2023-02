English Finnish

HUHTAMÄKI OYJ LEHDISTÖTIEDOTE 12.1.2021 KLO 13.00

Huhtamäki toivottaa tervetulleeksi uudessa elinkaariarvioinnissa julkaistut tieteelliset todisteet kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden todellisista ympäristövaikutuksista

Äskettäin julkaistun kattavan elinkaariarvioinnin (LCA) mukaan paperipohjaisilla kertakäyttöpakkauksilla on pikaruokaravintolakäytössä huomattavia ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin. Ympäristöedut johtuvat ensisijaisesti uudelleenkäytettävien astioiden pesuun tarvittavan energian hiilidioksidipäästöistä sekä pesuun tarvittavan veden määrästä.

Elinkaariarvioinnin on tehnyt Ramboll, johtava kansainvälinen suunnittelu- ja konsultointialan yritys, ja sen on todentanut TÜV, yksi maailman johtavista testauspalvelujen tuottajista. Arvioinnissa verrataan eurooppalaisessa pikaruokaravintolassa käytettävien paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kun ateriat syödään pikaravintolassa. Kummallekin pakkaustyypille (kertakäyttö ja uudelleenkäytettävä) mitattiin niiden elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset useassa vaikutusluokassa ja eri skenaarioissa. Merkittävimmät tulokset olivat:

Ilmastonmuutoksen kannalta kertakäyttöpakkausten edut ovat erittäin merkittäviä . Arvioinnissa polypropeenista valmistettujen uudelleenkäytettävien astioiden hiilijalanjälki oli 2,7 kertaa suurempi kuin paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten. Tärkein ilmastonmuutokseen vaikuttava tekijä on sähkön menekki uudelleenkäytettävien astioiden pesuprosessissa. Kaiken kaikkiaan käyttövaiheen osuus on 83 % kokonaisvaikutuksesta.

“Uudelleenkäytettävien astioiden pesemiseen kuluvan energian ja veden ympäristövaikutukset osoittavat, että uudelleenkäytettävät astiat eivät ole kestävä ratkaisu ruokapalveluteollisuudelle. Etenkin ilmastonmuutoksen kannalta paperipohjaisten kertakäyttöpakkausten käytöstä aiheutuu pienempi ympäristövaikutus. Rambollin tekemä elinkaariarviointi antaa tutkittua tietoa, jota päättäjät varmasti arvostavat laatiessaan maapalloa hyödyttävää lainsäädäntöä, jolla ei ole tahattomia seurauksia,” sanoo Huhtamäen toimitusjohtaja Charles Héaulmé.

“Ilmastonmuutos ja veden kulutus ovat tänä päivänä kaksi kriittisintä ympäristövaikutusluokkaa. Ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire ja tarvitsemme faktoihin perustuvaa ymmärrystä toimintamme vaikutuksesta ilmastoon ja siitä, miten voimme minimoida näitä vaikutuksia tehokkaasti ja välittömästi. Veden kysyntä uhkaa ylittää veden tarjonnan globaalisti ja yhä useammalla alueella on ongelmia veden riittävyydessä. Siksi on ehdottoman tärkeää, että päätöksenteossa huomioidaan sekä hiilidioksidipäästöt että veden kulutus, ja että kaikki teollisuuden alat ja sektorit arvioivat, miten ne voivat vähentää vaikutuksiaan. Esimerkiksi Huhtamäki työskentelee aktiivisesti minimoidakseen hiilijalanjälkeään. Olemme tätä varten asettamassa Science Based Targets -aloitteen hyväksymät tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet. Arvioimme parhaillaan myös vesijärjestelmiä kaikissa yksiköissämme,” lisää Huhtamäen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Thomasine Kamerling.

Charles Héaulmé jatkaa: “Tunnistamme, että pakkausten kiertotaloudessa on yhä aukkoja, jotka on huomioitava. Jatkamme Huhtamäellä kestävien pakkausratkaisujen kehittämistä 2030 strategiamme mukaisesti. Uskomme, että jätehuoltoinfrastruktuuriin tulee investoida, jotta paperipohjaisten pakkausten kierrätysastetta voidaan kasvattaa edelleen, mikä vähentää niiden ilmastovaikutusta entisestään. Meidän on myös löydettävä tapoja puuttua roskaamiseen ja tukea vastuullista kuluttajakäytöstä, mahdollisesti kannustemekanismien avulla.”

Ilmastonmuutosvaikutusten ja veden kulutuksen lisäksi elinkaariarvioinnissa mitattiin ympäristövaikutuksia seuraavissa vaikutusluokissa: uusiutumattomien luonnonvarojen ja metallien ehtyminen, hiukkaspäästöt, maaperän happamoituminen, makean veden rehevöityminen, ionisoiva säteily ja ilmakehän otsonikerroksen ohentuminen. Muita kategorioita, joissa kertakäyttöpakkauksilla oli ympäristöetuja verrattuna uudelleenkäytettäviin astioihin, olivat uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen, hiukkaspäästöt ja maaperän happamoituminen. Tiivistelmä elinkaaritutkimuksesta on saatavilla EPPA:lta osoitteesta www.eppa-eu.org .

Kertakäyttöpakkausten ja uudelleenkäytettävien astioiden ympäristövaikutukset perusskenaariossa.

ReCiPe 2016 (H) - indikaattori Kertakäyttö-pakkaukset -perusskenaario Uudelleen-käytettävät pakkaukset - perusskenaario Ilmastonmuutos, oletus, pois lukien biogeeninen hilli [kg CO2 ekv.] 9008 24954 Hiukkaspäästöt [kg PM2.5 ekv.] 5.2 12.2 Uusiutumattomien luonnonvarojen ehtyminen [kg öljyekvivalentti] 2827 9565 Makean veden kulutus [m3] 61 224 Makean veden rehevöityminen [kg P ekv.] 2.9 0.6 Ionisoiva säteily [kBq Co-60 ekv. ilmaan] 2110 1323 Metallien ehtyminen [kg Cu ekv.] 55 49 Yläilmakehän otsonikerroksen ohentuminen [kg CFC-11 ekv.] 0.010 0.009 Maaperän happamoituminen [kg SO2 ekv.] 23 39

Lähde: European Paper Packaging Alliance