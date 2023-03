Gofore Oyj: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2020: Vahva päätös vuodelle – Joulukuun liikevaihto 7,1 miljoonaa euroa, neljännen vuosineljänneksen kasvu 40,6 %

English Finnish

GOFORE OYJ YHTIÖTIEDOTE 14.1.2021 KLO 9.30

Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.12.2020: Vahva päätös vuodelle – Joulukuun liikevaihto 7,1 miljoonaa euroa, neljännen vuosineljänneksen kasvu 40,6 %

Goforen liikevaihto oli 7,1 miljoonaa euroa joulukuussa 2020 (2019: 4,6 miljoonaa euroa). Kauden lopussa Gofore-konsernin palveluksessa oli yhteensä 724 henkilöä (582 henkilöä).



Vuoden 2020 liikevaihto oli 78,0 miljoonaa euroa (64,1 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 21,7 prosenttia.

Neljännen vuosineljänneksen (1.10.–31.12.2020) liikevaihto oli 24,3 miljoona euroa (17,3 miljoonaa euroa), jossa oli kasvua 40,6 prosenttia.

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

“Joulukuun liikevaihto 7,1 miljoonaa euroa vastasi odotuksiamme. Normaaliin tapaan joulun ja uudenvuoden aikana Goforella pidettiin vapaita, ja työpäiviin suhteutettu liikevaihto oli hieman muita kuukausia matalampi.

Asiakasprojektien rintamalla edettiin jälleen hyvin ja vahvistimme asemaamme tulevaisuuden digitaalisen, kestävämmän yhteiskunnan rakentajana.

Joulukuussa vahvistimme yhteistyötämme VR:n kanssa, kun tulimme valituksi pilvipalveluasiantuntijoiden joustavan resurssipalvelun toimittajaksi. Gofore toimii Azure-pilviasiantuntijapalvelun ensisijaisena tuottajana ja AWS-asiantuntijapalvelun toissijaisena tuottajana VR:n ranking-pohjaisessa hankintamallissa. Neljän vuoden sopimus (2 + 2 vuoden optio) on hyvä esimerkki pilvipalveluihin liittyvän asiantuntijapalvelun tarpeesta ja hyvästä kysynnästä. Sopimuksen arvon arvioimme olevan noin 1,5 miljoonaa euroa.



Kansaneläkelaitos (Kela) toteutti marras-joulukuussa IT-palveluhankintojaan vuosille 2021–2022 ja valitsi meidät kumppaniksi useaan eri projektiin. Projektit kattavat laajasti konsultointipalveluitamme ylimmän johdon strategiatuesta kehitystoiminnan ketteröittämiseen sekä ohjelmisto- ja palvelukehitykseen ja tietoturvakonsultointiin. Kokonaisvaltainen digitaalinen muutos suuressa organisaatiossa vaatii erityisen laajaa osaamista ja uudenlaista kyvykkyyttä. Meille on ilo pystyä kulkemaan tässä tärkeän asiakkaamme rinnalla ja varmistaa osaltamme merkittävän muutoksen onnistuminen. Yhteisarvoltaan nämä sopimukset ovat noin 3,4 miljoonaa euroa.



Gofore jatkoi kannattavaa kasvuaan vuonna 2020. Kasvumme on jatkunut keskeytyksettä nyt jo 16 peräkkäistä tilikautta, mistä kiitos kuuluu asiakkaillemme ja kaikille goforelaisille nyt ja aiemmin matkan varrella. Julkaisimme joulukuussa päivitykset strategiaamme ja pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiimme. Tavoittelemme kasvun jatkamista uusilla, aiempaa kansainvälisemmillä painotuksilla. Tule mukaan pääomamarkkinapäiväämme tänään 14.1.2021 ja kuule, miten näemme tarinamme jatkuvan.

Joulukuussa Goforen tietoturvan hallintajärjestelmä sai ISO 27001 -sertifikaatin. Kyberturvallisuuteen sekä eettisen datan ja tekoälyn hyödyntämiseen liittyvät teemat ovat olleet vahvasti esillä ja olemme nähneet miten laiminlyönnit ja epäonnistumiset näillä alueilla voivat johtaa valtaviin inhimillisiin ja liiketoiminnallisiin menetyksiin. Sertifiointimme on yksi esimerkki sitoutumisestamme kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan. Suhtaudumme näihin kysymyksiin vakavasti ja jatkamme asiakkaidemme luotettavana kumppanina nyt ja tulevaisuudessa".



Liiketoimintakatsauksissaan Gofore julkaisee kuukausikohtaisen henkilöstömäärän ja kuukausiliikevaihdon vertailutietoineen. Katsaukset sisältävät myös muita tunnuslukuja ja tunnuslukujen vertailun eri kausien välillä, mikä helpottaa yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista. Mukana ovat Full Time Equivalent (FTE) -kokonaiskapasiteettia kuvaavat luvut ja alihankinnan FTE-luvut. Lisäksi yhtiö julkaisee maaliskuun ja syyskuun liiketoimintakatsauksissaan konsernin oikaistun liikevoiton ennen liikearvopoistoja (oikaistu EBITA) ja oikaistun EBITA-liikevoittoprosentin päättyneeltä vuosineljännekseltä sekä näiden vertailuluvut viime vuoden vastaavalta ajanjaksolta.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.



Kehitys vuosineljänneksittäin





Konserni (konsolidoitu) Q1/2020 Q2/2020 Q3/20201 Q4/20202 Liikevaihto, milj. euroa 18,8 18,6 16,3 24,3 EBITA, milj. euroa, oikaistu 3,3 2,5 1,8 EBITA, %, oikaistu 17,3 % 13,8 % 11,3 % Konserni (konsolidoitu) Q1/2019 Q2/2019 Q3/2019 Q4/2019 Liikevaihto, milj. euroa 16,7 16,8 13,3 17,3 EBITA, milj. euroa, oikaistu 2,9 2,1 1,2 1,8 EBITA, %, oikaistu 17,2 % 12,6 % 9,2 % 10,5 % Kasvu, % Q1/2020 Q2/2020 Q3/20201 Q4/20202 Liikevaihto, kasvu, % 12,8 % 10,6 % 22,1 % 40,6 % EBITA, oikaistu, kasvu, % 13,9 % 20,8 % 49,2 %

1 Qentinel Finland Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 1.9.2020.

2 Oikaistu EBITA, oikaistu EBITA, % ja oikaistu EBITA kasvu, % julkaistaan 5.3.2021 julkistettavassa tilinpäätöstiedotteessa vuodelta 2020.



Kuukausi

(2020) Liikevaihto,

milj. euroa

(liikevaihto

2019)1 Henkilöstö-

määrä2 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa

(työpäiviä 2019) Kokonais-

kapasiteetti,

FTE3 Alihankinta,

FTE4 Joulukuu 7,1 (4,6) 724 21 (18) 669 105 Marraskuu 8,5 (6,0) 727 21 (21) 670 128 Lokakuu 8,7 (6,6) 718 22 (23) 663 127 Syyskuu 8,3 (5,9) 716 22 (21) 666 107 Elokuu 5,6 (5,3) 612 21 (22) 579 64 Heinäkuu 2,4 (2,2) 609 23 (23) 569 33 Kesäkuu 6,1 (5,1) 610 21 (19) 579 71 Toukokuu 6,0 (6,2) 606 19 (21) 572 75 Huhtikuu 6,4 (5,5) 596 20 (20) 559 80 Maaliskuu 6,8 (6,1) 585 22 (21) 549 73 Helmikuu 5,9 (5,3) 578 20 (20) 539 68 Tammikuu 6,1 (5,2) 587 21 (22) 548 60



1 Liikevaihto, milj. euroa (liikevaihto vuonna 2019) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2 Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

3 Kokonaiskapasiteetti, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään.

4 Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna.

Lisätietoja:

Mikael Nylund, toimitusjohtaja, Gofore Oyj

p. 040 540 2280

mikael.nylund@gofore.com



