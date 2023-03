Vincit Oyj

Lehdistötiedote 19.1.2021 kello 13:00

Vincit toimittaa Helsingin kaupungille digitaalisten kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsultointipalveluita yhdessä Sitowisen kanssa.

Helsingin tavoitteena on olla maailman toimivin kaupunki, joka hyödyntää parhaiten digitalisaatiota ja mahdollistaa paremmat palvelut omille työntekijöilleen ja kansalaisilleen. Siksi Helsingin kaupunki hankkii tarjouskilpailun avulla digitaalisten kehittämishankkeiden asiantuntija- ja konsulttipalveluita alan parhailta toimijoilta.

Vincit Oyj:n ja Sitowise Oy:n muodostama ryhmittymä valittiin ensisijaiseksi toimittajaksi hanke- ja projektipäällikköpalveluiden ja ketterän kehitystyön koordinointipalveluiden osa-alueelle sekä digitaalisten palvelujen palvelumuotoilu ja ohjelmistokehitys -osa-alueelle. Ryhmittymä valittiin toimittajaksi myös arkkitehtuuripalveluiden sekä data-analytiikan asiantuntijapalveluiden osa-alueille. Näiden lisäksi Vincit Oyj valittiin toimittajaksi WordPress-palveluiden osa-alueelle.

Koko hankintakokonaisuuden sopimusaika on neljä vuotta ja sen arvioitu kokonaisarvo 25 miljoonaa euroa.

Vincit Oyj:n toimitusjohtaja Mikko Kuitunen: “Olen erittäin innoissani ja tyytyväinen, että Vincit on mukana rakentamassa Helsingin kaupungin digitaalista edelläkävijyyttä. Uskon, että näiden hankkeiden myötä Helsinki asettaa riman, ja tulee toimimaan esimerkkinä sille, miten palvelut kaupunkilaisille toteutetaan ketterästi, saavutettavasti ja mahdollisimman monia ihmisiä palvellen. On erityisen hienoa, että yhteistyöhön lähdetään oman tonttinsa huippuasiantuntijan, Sitowisen kanssa. Kattava hankkeiden kirjo edellyttää kattavaa osaamista, ja on meidän kaikkien etu, että tehdään mieluummin yhdessä, kuin toisiamme vastaan kilpaillen.”

Sitowise Oy:n toimitusjohtaja Pekka Eloholma: ”Digitaalinen osaamisemme turvaa kaupunkien ja kuntien kestävää ja älykästä kehittämistä. Me näemme, että nämä asiat kulkevat käsi kädessä: älykkyys, digitaalisuus ja data mahdollistavat kestävät päätökset. Sopimuksen myötä pääsemme toteuttamaan Helsingin, maailman toimivimman kaupungin, digitaalisia ratkaisuja pitkäjänteisesti ja kaikki kaupungin toimialat huomioiden. Tämä on meille kunniatehtävä.”

Lisätietoja:

Vincit Oyj, toimitusjohtaja Mikko Kuitunen, puhelin: 040 589 8316

Sitowise Oy, toimitusjohtaja Pekka Eloholma, puhelin: 050 555 5590

Vincit Oyj lyhyesti:

Vincit on huippuasiantuntijaorganisaatio, joka tarjoaa asiakkailleen aina toimivinta digitaalisuutta ymmärrettävässä paketissa. Vincit Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla, kaupankäyntitunnus VINCIT. www.vincit.fi

Sitowise lyhyesti:

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo. Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu kestävälle pohjalle. Operoimme kolmella liiketoiminta-alueella: kiinteistöt ja rakennukset, infrastruktuuri sekä digitaaliset ratkaisut. www.sitowise.com