Rapala VMC Oyj

Pörssitiedote

27.1.2021 klo 13.00

RAPALA VMC OYJ VAHVISTAA ASEMAANSA KELA- JA VAPALIIKETOIMINNASSA OSTAMALLA OKUMA -TUOTEMERKIN SEKÄ LIITÄNNÄISET OIKEUDET OKUMA FISHING TACKLE CO. LTD -YHTIÖLTÄ EUROOPASSA JA VENÄJÄLLÄ JA SOLMII OKUMAN KANSSA TOIMITUSSOPIMUKSEN ALUEELLE

Rapala VMC Oyj (”Rapala VMC”) hankkii kahdeksan miljoonan dollarin kauppasummalla Okuma Fishing Tackle Co. Ltd:n (”Okuma”) Euroopan ja Venäjän tuotemerkit sekä niihin liitännäiset aineettomat oikeudet. Samalla yhtiöt solmivat toimitussopimuksen Okuma

-tuotemerkillä myytävien kelojen ja vapojen ostamisesta Okumalta. Rapala aloittaa Okuman tuotteiden myynnin valituilla Euroopan markkinoilla jo vuonna 2021, mutta laajempi Euroopan sekä Venäjän laajuinen Okuma -brändin lanseeraus tehdään vuonna 2022. Okuman tuoteinnovaatiot ja valmistusosaaminen yhdessä Rapala VMC:n jakeluvoiman, asiakaskentän tuntemuksen ja markkinointiosaamisen kanssa, luovat vahvan perustan Euroopan ja Venäjän liiketoiminnan kasvulle. Solmittu sopimus ei koske Okuman liiketoimintaa muilla maantieteellisillä alueilla.

Charles Changin 30 vuotta sitten perustama Okuma on taiwanilainen laadukkaista keloistaan ja vavoistaan tunnettu yhtiö, jonka tuotantolaitokset ja tuotekehitysyksiköt sijaitsevat Taiwanissa ja Kiinassa. Okumalla on omat jakeluyhtiöt Japanin ja USA:n markkinoilla. Se on viime vuosina voittanut useilla toimialan ICAST ja EFTTEX -messuilla tuotekategorioiden parhaan tuotteen palkintoja ja on yleisesti tunnustettu kalastusvälinealan kärkitoimijaksi. Okuman nykyisen tukkumyynnin arvo Euroopan ja Venäjän markkinoilla on hieman yli 10 miljoonaa euroa.

Euroopan ja Venäjän kalastustyyleihin erittäin hyvin sopivasta Okumasta tulee Rapala VMC:n kela- ja vapaliiketoiminnan brändisalkussa lippulaivabrändi. Okuma muodostaa yhdessä 13 Fishing -brändin sekä muiden Rapala VMC:n tuotemerkkien kanssa vaikuttavan tuotepaletin ja kasvun kulmakiven Euroopan ja Venäjän markkinoille. Rapala VMC tulee panostamaan voimakkaasti Okuma -brändin markkinointiin tukeakseen sitä kasvussa.

”Rapala VMC on laajalti arvotettu vahvimmaksi jakeluyhtiöksi alallamme omaten laajimman ja vahvimman asiakaskunnan Euroopassa. Siinä missä Okuma loistaa uusien tuotteiden innovoimisessa ja valmistuksessa, Rapala VMC loistaa brändien rakentamisessa, markkinoinnissa, toiminnoissa ja asiakaspalvelussa. Olen luottavainen, että Rapala VMC huolehtii erittäin hyvin Okuma -brändistä ja Okuman nykyisistä asiakkaista alueella. Mahdollisuus liittyä Rapala VMC:hen Euroopassa ja Venäjällä mahdollistaa Okuman keskittymisen sen ydinvahvuuksiin, jotka ovat valmistus ja innovaatiot. Tämä liitto kiihdyttää Okuman brändiliiketoimintaa ja vahvistaa brändin tunnettuutta ja vahvuutta asiakkaiden keskuudessa ympäri maailmaa”, sanoo Okuman hallituksen puheenjohtaja ja perustaja Charles Chang.

”Tämä on paras mahdollinen järjestely Okumalle ja Rapala VMC:lle. Charles Chang ja hänen tiiminsä ovat tehneet loistavaa työtä rakentaessaan Okuman brändiä ja houkuttelevaa vapa- ja kela tuoteportfoliota mahdollistaen kamppailun markkinaosuuksista suurimmissa vapa- ja kelakategorioissa Euroopassa. Myyntitiimimme valmistautuvat esittelemään Okuman vakuuttavan tuotevalikoiman kaikissa Euroopan kalastusmyyntiliikkeissä vuonna 2022. Tämä mahdollistaa jälleenmyyjille vakaan katetuoton sekä antaa kuluttajille mahdollisuuden tutustua laajemmin Okuman tuotteisiin vahvojen markkinointi-investointien myötä. Uuden Taiwanin Taichungissa sijaitsevan, vapoihin ja keloihin keskittyvän tuotekehitys- ja innovaatiokeskuksemme päällikkö Enrico Ravenni tulee työskentelemään tiiviisti Charles Changin tiimin kanssa kasvattaakseen Okuman tuotevalikoimaa vavoissa ja seteissä. Näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia Okumalle Euroopassa keloissa, vavoissa ja seteissä”, sanoo Rapala VMC:n toimitusjohtaja Nicolas Warchalowski.

Rapala VMC käynnistää neuvottelut Shimano Europe BV:n kanssa päättääkseen Shimanon tuotteiden jakelun ja purkaakseen Rapala VMC:n jakeluyhtiöiden yhteisomistuksen Venäjällä, Kazakhstanissa, Tsekissä, Valko-Venäjällä, Unkarissa, Romaniassa ja Kroatiassa.

