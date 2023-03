Finnish English

LEHDISTÖTIEDOTE



Honkarakenne Oyj 28.1.2021

Sisustus, rakennus ja luonto ovat eheästi yhtä uudessa Honka Lux -mallistossa – Honkarakenteelta kokonaisvaltaisempi näkökulma vapaa-ajan rakentajille

Uudet Honka Lux -hirsihuvilat ovat saaneet nimensä valosta. Lattiasta kattoon ulottuvista ikkunoista virtaa luonnonvaloa aamusta iltaan, ja moderni skandinaavinen arkkitehtuuri sulautuu ympäröivään maisemaan. Toisin kuin talosuunnittelussa yleensä, Honka Lux -mallisto on luotu kokonaisvaltaisesti ja sisältä ulospäin: Lähtökohtana on kolme pitkälle vietyä sisustustyyliä. Huvilaan voi valita harkitun sisustuskokonaisuuden, tai inspiroitua ja poimia siitä itselle sopivat materiaalit ja kalusteet. Uutta on myös toimintamalli, jossa sisustuskumppaneiden edut saa huvilan ostaja itse.

”Honkarakenne edustaa uudenlaista ajattelutapaa”, sanoo suunnittelija Timo Äkräs. Hän on suunnitellut Hongan huvilamalliston, johon sisältyy talomallin lisäksi myös sisustus. ”Normaalisti arkkitehti piirtää ulkoisen kuoren eikä mieti mitä sen sisälle tulee, ja myöhemmin sisustusarkkitehti suunnittelee sisätilat. Itse lähdin liikkeelle toisin päin.” Sisustusvalinnat kumpuavat eheästä yhteydestä luontoon, yksityiskohtia myöten.

Kolme laadukasta sisustuskokonaisuutta

”Mallisto lähtee ajatuksesta, että siinä on sellaisia värejä ja materiaaleja, joita luonnossakin on. Siihen ei mielestäni valkoinen kipsilevy sovi”, suunnittelija sanoo. Selkeälinjaisessa Modern Wood -sisustuskonseptissa aito puu ja tummat tammen sävyt jatkavat tilaa sisältä ulos. Vaalea Boho-tyyli pohjaa luonnonmateriaaleihin ja leikittelee boheemeilla yksityiskohdilla. Ajattoman ja muunneltavan pohjan päälle luodaan tunnelmaa sisustustuotteilla, kuten erikoisvalaisimilla ja rennoilla rottinkikalusteilla. Industrial-sisustuskokonaisuudessa taas luonnonväriset hirsiseinät saavat parikseen mm. aavistuksen hohtavan betonilattian. Sisustukseen Äkräs valitsi lämpimiä ja luonnonläheisiä pintoja, kuten kulunutta nahkaa.

Harkitut sisustustyylit auttavat rakentajaa sävyjen, materiaalien ja kalusteiden valinnassa. Äkräs on koonnut materiaaleista ja tuotteista sisustusluettelon, jonka avulla Honka Lux -huvilan ostaja voi hankkia haluamansa sisustuksen suoraan kumppaneilta. Näin rakentaja saa hyödyntää yhteistyön edut itse. ”Lux” viittaa myös laatuun: Äkräs pitää tärkeänä, että luettelossa on vain laadukkaita tuotteita. Honka Lux -sisustuskumppaneita ovat mm. Laatupaneeli, Pukkila, Puustelli, SBL ja Timberwise. Rakentamisessa kumppaneina on laadukkaita kotimaisia palveluntuottajia kuten Perustava perustuksissa ja Vestelli jätevesiratkaisuissa.

Honka Lux -malliston kokonaisvaltainen konsepti sopii erityisesti rakentajille, jotka arvostavat rakennuksen visuaalista ilmettä ja tyylillisesti loppuun asti vietyä sisustusta, arvioi Honkarakenteen pääarkkitehti Anne Mäkinen. ”Vapaa-ajan rakentamisen vaatimustaso on noussut selkeästi. Vapaa-ajan asunnot ovat yhä useammin kakkoskoteja, joissa halutaan panostaa kodin sisustamiseen ja sen mukanaan tuomaan hyvinvointiin. Lisäksi vapaa-ajan asunnoilla tehdään nykyisin myös etätöitä. Honka Luxin kolme eri sisustusvaihtoehtoa näyttävät konkreettisesti erilaisten tyylien vaikutuksen samassa tilassa”, hän sanoo.

Elinvoimaa luonnonvalosta

Jokaisessa malliston kolmesta huvilasta vähintään yksi julkisivu on pelkkää ikkunapintaa. Luonnonvalo, päivän kierto ja vuodenaikojen vaihtelut ovat osa asumisen elämyksellisyyttä. Honka Luxin voi valita ympäristöönsä parhaiten sopivana joko I-, L- tai U-muotoisena. Mallistoon kuuluu myös sauna. Kattomalleja on kaksi, auma- ja hattukatto.

Suunnittelijan oma Honka Lux rakentuu Länsi-Suomeen. ”En löytänyt mieleistäni pohjaa hirsitalovalmistajilta, joten otin yhteyttä Honkaan ja piirsin itse. Merenrantatontillemme rakentuu nyt I-mallin huvila”, Timo Äkräs kertoo.

Pitkän uran ravintola-alan yrittäjänä tehnyt Äkräs on suunnitellut useita ravintolarakennuksia ja -sisustuksia ja toteuttanut nuoruuden haavettaan arkkitehdin ammatista päätyönsä rinnalla. Käsialassa korostuvat valo ja moderni arkkitehtuuri harkituilla pohjaratkaisuilla.. Hänen suunnittelemansa hirsitalo voitti Paras talo -äänestyksen Laukaan asuntomessuilla 2003 ja valoisuudestaan kiitetty moderni hirsimökki voitti Paras mökki -palkinnon Hartolan loma-asuntomessuilla 2004.

Vapaa-ajan asuntojen kysyntä kasvaa – uusia malleja talven aikana

Korona on muuttanut suomalaisten arkea ja kasvattanut vapaa-ajan asuntojen kysyntää. Hongan monipuolisessa mallistossa on ylellisten hirsihuviloiden lisäksi niin moderneja vapaa-ajan hirsitaloja ja klassisia hirsimökkejä kuin perinteisiä, kustannustehokkaita piilopirttejäkin. Malleja yhdistää terveen suomalaisen hirren lisäksi hirsikodin ydin, asukkaan yhteys luontoon. Vapaa-ajan mallisto laajenee entisestään vielä tämän talven aikana.



Honkarakenne Oyj valmistaa Honka®-tuotemerkillään laadukkaita, terveellisiä ja ekologisia omakotitaloja, vapaa-ajan asuntoja ja julkisia rakennuksia suomalaisesta massiivipuusta. Yhtiö on toimittanut 85 000 rakennusta yli 50 maahan. Talopaketit valmistetaan Suomessa, yhtiön oma tehdas sijaitsee Karstulassa. Vuonna 2019 Honkarakenne-konsernin liikevaihto oli 47,5 miljoonaa euroa, josta viennin osuus oli 34 %. www.honka.fi

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Kuvia Honka Lux -mallistosta: https://drive.google.com/drive/folders/1AL09Duh55fXAm7FVbRZw516KwC76YjSB

Sanna Huovinen, markkinointijohtaja, Honkarakenne Oyj, 040 1978 797, sanna.huovinen@honka.com

Heidi Kaunokoski, markkinointipäällikkö, Honkarakenne Oyj, 050 524 9687, heidi.kaunokoski@honka.com