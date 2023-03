English Finnish

UPM-Kymmene Oyj Tilinpäätöstiedote 2020 28.1.2021 klo 09.50 EET

UPM tilinpäätöstiedote 2020:

Poikkeuksellinen vuosi päättyi positiivisesti – merkittävät kasvuhankkeet budjetissa ja aikataulussa

Q4 2020 lyhyesti

Liikevaihto laski 11 % ja oli 2 188 (Q4 2019: 2 447) miljoonaa euroa alentuneiden sellun hintojen sekä graafisten paperien vähentyneiden toimitusten ja alentuneiden hintojen seurauksena

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 252 (343) miljoonaa euroa, 11,5 % (14,0%) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 27 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 347 (592) miljoonaa euroa

Onnistuneiden varotoimien ansiosta liiketoiminta jatkui keskeytyksettä pandemiasta huolimatta ja kasvuhankkeet etenivät suunnitellusti

Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä UPM:n tuotteiden hyvään kysyntään

UPM laski liikkeeseen 750 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan EMTN-joukkovelkakirjalainaohjelman alla

UPM listattiin toimialansa parhaaksi yhtiöksi Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja sai CDP:n AAA-luokituksen erinomaisesta ympäristösuorituskyvystä

UPM etenee biopolttoaineliiketoimintansa kasvattamisessa seuraavaan vaiheeseen ja aloittaa uuden sukupolven biojalostamon perussuunnittelun

2020 lyhyesti

Liikevaihto laski 16 % ja oli 8 580 (2019: 10 238) miljoonaa euroa graafisten paperien toimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskusta johtuen

Vertailukelpoinen liikevoitto oli 948 (1 404) miljoonaa euroa eli 11,1 % (13,7 %) liikevaihdosta, vuositasolla laskua oli 32 %

Liiketoiminnan rahavirta oli 1 005 (1 847) miljoonaa euroa

Nettovelka oli 56 (-453) miljoonaa euroa

Rahavarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat 3,2 miljardia euroa vuoden 2020 lopussa

Hallitus ehdottaa 1,30 (1,30) euron osinkoa osaketta kohti

COVID-19-pandemian rajoitustoimenpiteet laskivat selvästi graafisten paperien kysyntää, kun taas UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers tekivät ennätystulokset

UPM:n merkittävä sellutehdashanke Uruguayssa ja biokemikaalihanke Saksassa edistyvät suunnitellussa aikataulussa

UPM Kaipolan ja UPM Chapellen paperitehtaat sekä UPM Jyväskylän vaneritehdas suljettiin, tehostamistoimia useissa liike- ja tukitoiminnoissa

Tunnuslukuja

Q4/2020 Q4/2019 Q3/2020 Q1–Q4/2020 Q1–Q4/2019 Liikevaihto, milj. euroa 2 188 2 447 2 028 8 580 10 238 Vertailukelpoinen EBITDA, milj. euroa 392 442 331 1 442 1 851 % liikevaihdosta 17,9 18,1 16,3 16,8 18,1 Liikevoitto, milj. euroa 253 336 117 761 1 344 Vertailukelpoinen liikevoitto (EBIT), milj. euroa 252 343 215 948 1 404 % liikevaihdosta 11,5 14,0 10,6 11,1 13,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 250 324 109 737 1 307 Vertailukelpoinen voitto ennen veroja, milj. euroa 248 331 207 924 1 367 Kauden voitto, milj. euroa 190 263 83 568 1 073 Vertailukelpoinen kauden voitto, milj. euroa 191 261 158 737 1 119 Tulos per osake (EPS), euroa 0,35 0,50 0,15 1,05 1,99 Vertailukelpoinen EPS, euroa 0,35 0,49 0,29 1,37 2,07 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,0 10,5 3,5 5,8 10,7 Vertailukelpoinen ROE, % 8,0 10,4 6,7 7,5 11,2 Sijoitetun pääoman tuotto (ROCE), % 9,1 11,9 4,3 6,7 12,3 Vertailukelpoinen ROCE, % 9,1 12,2 7,9 8,3 12,8 Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa 347 592 365 1 005 1 847 Liiketoiminnan rahavirta per osake, euroa 0,65 1,11 0,69 1,89 3,46 Oma pääoma per osake kauden lopussa, euroa 17,53 18,87 17,54 17,53 18,87 Sijoitettu pääoma kauden lopussa, milj. euroa 11 555 11 474 10 721 11 555 11 474 Nettovelka kauden lopussa, milj. euroa 56 -453 89 56 -453 Nettovelka/EBITDA (viim. 12 kk) 0,04 -0,24 0,06 0,04 -0,24 Henkilöstö kauden lopussa 18 014 18 742 18 349 18 014 18 742

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen kommentoi Q4:n ja koko vuoden 2020 tulosta:

“Vuonna 2020 globaali pandemia ja siitä johtuneet sulkutoimet aiheuttivat äkillisen ja ankaran taloudellisen shokin, joka koetteli kaikkia yhteiskuntia ja yrityksiä. Päättäväisillä toimenpiteillä varmistimme UPM:n työntekijöiden turvallisuuden ja yhtiön tyydyttävän tuloksen. Kasvuhankkeemme etenivät suunnitellusti.

Vuosi päättyi myönteisissä merkeissä. Neljännellä vuosineljänneksellä tuotteidemme kysyntä oli hyvä. Liikevaihto 2 188 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen liikevoitto 252 miljoonaa euroa olivat suuremmat kuin kahdella edellisellä neljänneksellä, vaikka molemmat laskivat selvästi verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon.

Neljänneksen ja koko vuoden tähtiä olivat UPM Raflatac ja UPM Specialty Papers. Niiden markkinat olivat suotuisat, ja ne hyötyivät kuluttajakäyttäytymisen sekä verkko- ja vähittäiskaupan muutoksista. Molemmat liiketoiminta-alueet olivat jo aiemmin tehostaneet toimintaansa ja tehneet kaupallisia muutoksia, joiden ansiosta katteet olivat kohentuneet jo alkuvuonna.

UPM Biorefiningissa sellun, uusiutuvien polttoaineiden ja sahatavaran kysyntä oli hyvä. Sellun kysyntä kasvoi etenkin Kiinassa. Sellun markkinahinnat ovat olleet alhaiset jo jonkin aikaa, ja valuuttakurssien muutokset kumosivat viime neljänneksellä nähtyjen ensimmäisten hinnankorotusten vaikutuksen. Kahden laajan huoltoseisokin vuoksi osavuositulos painui nollaan.

UPM Communication Papers suoriutui vuoden viimeisestä neljänneksestä kahta edellistä neljännestä paremmin kausiluonteisesti alhaisten energiakustannusten ja loppuvuonna tyypillisesti kasvavan kysynnän ansiosta. Graafisten paperien markkinakysyntä laski kuitenkin 14 % viime vuodesta. UPM Kaipolan paperitehdas suljettiin vuoden 2021 alussa, ja UPM Shottonin paperitehtaan myyntiprosessi Walesissa jatkuu. Toimenpiteet olivat oikea-aikaisia ja välttämättömiä liiketoiminnan tehokkuuden ja kilpailukyvyn kannalta.

Erinomaiset olosuhteet vesivoimalle jatkuivat, ja UPM Energy teki jälleen vahvan tuloksen. Sähkön hinnat laskivat sekä viimeisellä neljänneksellä että vuositasolla. Kysyntä UPM Plywoodin rakentamisen sovelluksiin tarkoitetuille tuotteille jatkui hyvänä, mutta teollisiin loppukäyttökohteisiin menevien tuotteiden kysyntä oli heikko. Kilpailu markkinoilla oli edelleen erittäin kovaa.

COVID-sulkutoimista johtunut graafisten paperien kysynnän poikkeuksellinen lasku ja epätavallisen alhainen sellun hinta vaikuttivat selvästi vuoden 2020 tulokseemme. Samaan aikaan olen erittäin ylpeä UPM Raflatacin ja UPM Specialty Papersin eli erikoispakkausmateriaaleihin keskittyvän liiketoiminnan erinomaisista tuloksista.

Vuonna 2020 liikevaihtomme laski 16 % ja vertailukelpoinen liikevoittomme 32 % edellisvuodesta. Liiketoiminnan rahavirta laski 1 005 miljoonaan euroon edellisvuoden ennätystasosta. Taloudellinen asemamme on edelleen erittäin vahva. Nettovelkamme on lähes nolla, ja käteisvarat ja käyttämättömät luottolimiitit olivat vuoden lopussa 3,2 miljardia euroa.

Suuren epävarmuuden keskellä keskityimme varmistamaan kaikkien liiketoimintojemme tuloksentekokyvyn ja strategisten kasvuhankkeidemme menestyksellisen toteutuksen. Pyrimme alentamaan kiinteitä kustannuksia monin toimenpitein, joista odotamme noin 130 miljoonan euron vuotuisia säästöjä. Suuret kasvuhankkeemme Uruguayssa ja Saksassa etenevät aikataulun ja budjetin mukaisesti.

Vuosi 2021 on tärkeä rakentamisen ja valmistelujen vuosi Paso de los Torosissa Uruguayssa ja Leunassa Saksassa. Uruguayn rakennustyömailla on nyt 3 000 työntekijää, ja lukumäärä kaksinkertaistuu tänä vuonna.

Biokemikaalijalostamon rakennustyöt Saksassa alkoivat vuoden viimeisellä neljänneksellä. Samanaikaisesti valmistelemme biokemikaaliliiketoiminnan markkinoille tuomista. Näiden hankkeiden kiihkeimpänä vuonna UPM:n kokonaisinvestointien odotetaan olevan 2 miljardia euroa.

Uudistumisemme jatkuu edelleen. Tänään kerroimme biopolttoaineliiketoimintamme kasvun seuraavasta vaiheesta. Aloitamme uuden sukupolven biojalostamon perussuunnitteluvaiheen. Biojalostamo tuottaisi korkealaatuisia uusiutuvia polttoaineita 500 000 tonnia vuodessa. Biojalostamo nostaisi UPM:n menestyksekkään biopolttoaineliiketoiminnan uudelle tasolle sekä parantaisi UPM Biofuelsin pitkän aikavälin kilpailukykyä ja vastuullisuutta. Biojalostamo käyttäisi useita raaka-aineita, joiden ansiosta biopolttoaineiden hiilijalanjälki olisi selvästi markkinoilla jo olevia tuotteita pienempi.

UPM:n Biofore-strategia vastaa globaaleihin megatrendeihin ja uusiutuvien tuotteiden kasvavaan kysyntään. Tuotteemme auttavat asiakkaitamme ja kuluttajia tekemään entistä kestävämpiä valintoja. Tavoitteemme on luoda fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta.

Vastuullisuus on strategiamme ydintä. Vuonna 2020 sitouduimme YK:n 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Meidät nimettiin YK:n Global Compact LEAD-yhtiöksi ja listattiin toimialan parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin kestävän kehityksen (DJSI) indekseissä. CDP listasi UPM:n AAA-luokkaan tunnustuksena erinomaisesta ympäristötyöstä. Laadimme vihreän rahoituksen viitekehyksen ja laskimme liikkeelle ensimmäisen vihreän joukkovelkakirjalainamme. Myös valmiusluottomme on sidottu monimuotoisuus- ja ilmastotavoitteisiin.

Seuraavien vuosineljännesten aikana teemme kaikkemme varmistaaksemme liiketoiminnan jatkuvuuden ja tuloksentekokyvyn sekä merkittävien kasvuhankkeidemme turvallisen ja onnistuneen etenemisen. Vaikka joitain enteitä elpymisestä on, pandemia ei ole vielä ohi.

Taloudelliseen asemaamme ja tulevaan rahavirtaamme luottava UPM:n hallitus on tänään ehdottanut 1,30 (1,30) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2020."

Näkymät vuodelle 2021

Vuonna 2021 maailmantalouden odotetaan alkavan toipua vuonna 2020 koetusta jyrkästä taantumasta. Elpyminen vaihtelee alueittain ja on Kiinan vetämää. Yleinen taloudellinen toimeliaisuus vaikuttaa useimpien UPM:n tuotteiden kysyntään, joka näin ollen riippuu taloudellisen elpymisen muodosta ja vauhdista.

COVID-19-pandemia aiheuttaa edelleen merkittävää epävarmuutta vuonna 2021. Vuonna 2020 sulkutoimet vaikuttivat erittäin negatiivisesti graafisten paperien kysyntään mutta tukivat tarramateriaalien ja erikoispaperien vahvaa kysyntää. Talouksien avautuminen normalisoinee jossain määrin näitä kysyntävaikutuksia. Pandemian ja sulkutoimien uudet aallot ovat kuitenkin mahdollisia.

Sellun hintojen odotetaan nousevan vuoden 2021 alussa edellisvuoden viimeisen neljänneksen tasolta. Paperin hintojen odotetaan laskevan kohtuullisesti verrattuna viime vuoden viimeiseen neljännekseen.

UPM jatkaa toimenpiteitä kiinteiden ja muuttuvien kustannusten vähentämiseksi.

UPM:n vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan olevan vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla alempi kuin vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla paperin hintojen laskun ja lisääntyneiden kunnossapitotöiden vuoksi. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan toipuvan vuoden 2021 jälkimmäisellä puoliskolla.

