Kestävään kehitykseen liittyvät KPI-mittarit Uponorin uusiin pitkäaikaisiin kahdenvälisiin lainasopimuksiin

Uponor on allekirjoittanut kaksi erillistä pitkäaikaista kahdenvälistä lainasopimusta. Ensimmäinen sopimus on arvoltaan 40 milj. euroa ja se on tehty Skandinaviska Enskilda Banken AB:n (SEB) kanssa. Toinen, 30 milj. euron arvoinen sopimus tehtiin Swedbank AB:n kanssa. Molemmat lainat erääntyvät tammikuussa 2026.

Uponorin kestävän kehityksen agenda on rakennettu neljän YK:n kestävän kehityksen tavoitteen ympärille. Valitut tavoitteet ovat: 6. puhdas vesi ja sanitaatio, 8. ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, 12. vastuullinen kulutus sekä 13. ilmastoteot. Uponor uskoo, että valituilla painopistealueilla on suurin vaikutuspotentiaali yhtiön liiketoimintaan.

Edistääkseen ilmastotoimenpiteitään Uponor kertoi 7.12.2020 sitoutumisestaan YK:n Global Compactin 1,5 astetta -kampanjaan ja Science Based Targets -aloitteeseen ja sellaisten toimenpiteiden edistämiseen, jotka rajoittavat ilmaston lämpötilan nousua 1,5 asteeseen globaalisti. Näiden sitoumusten mukaisesti Uponorin molemmissa uusissa lainasopimuksissa on KPI-mittarit, jotka on sidottu Uponorin kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteisiin. SEB toimi Uponorin neuvonantajana kestävän kehitykseen liittyvien KPI-mittareiden asettamisessa.

Näiden uusien järjestelyjen lisäksi Uponorilla on kahdenvälinen, viiden vuoden laina, jonka arvo on 100 milj. euroa ja joka erääntyy heinäkuussa 2022.





