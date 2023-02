KESLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.1.2021 klo 13.30

EU:N VALKOVENÄJÄÄ KOSKEVIEN PAKOTTEIDEN LAAJENTAMISPÄÄTÖS VAIKUTTAA KESLA OYJ:N LIIKETOIMINTAAN TILIKAUDELLA 2021

Euroopan Unioni on päättänyt 17.12.2020 laajentaa Valko-Venäjää koskevia pakotteitaan koskemaan hallinnon avainhenkilöiden lisäksi myös valkovenäläisiä liikemiehiä, jotka hyötyvät Lukashenkan hallinnosta. Päätös vaikuttaa Keslan liiketoimintaan valkovenäläisen metsä- ja maanrakennuskonevalmistajan Amkodorin kanssa. Kyseessä on Keslalle merkittävä OEM-asiakkuus. Pakotepäätös on pysäyttänyt kaiken liiketoiminnan Keslan ja Amkodorin välillä. Pitkittyessään tehty pakotepäätös heikentää Keslan vuoden 2021 liikevaihdon kasvumahdollisuuksia merkittävästi.

Pakotepäätöksellä ei arvioida olevan vaikutusta Keslan vuoden 2020 tilinpäätökseen.

