Produktionsstart på Solveigfältet

English Swedish

Lundin Energy AB (Lundin Energy) meddelar att produktionen på Solveigfältet, där Lundin Energy är operatör, startade torsdagen den 30 september 2021. Solveig är en utbyggnad längs havsbotten med återkoppling till Edvard Griegplattformen.



Solveigfältet är beläget i PL359, 15 km söder om Edvard Griegfältet, och den första fasens utbyggnad består av fem brunnar med återkoppling längs havsbotten till Edvard Griegplattformen. Den första fasen uppskattas innehålla bevisade och sannolika reserver (2P) om 57 miljoner fat oljeekvivalenter (MMboe), brutto. Med en maximal produktionsnivå om 30 tusen fat oljeekvivalenter per dag (Mboepd), brutto kommer den att bidra betydligt till att upprätthålla den förlängda platåproduktionen på Edvard Grieg, vilken redan har förlängts med fem år till slutet av 2023. Produktionsstart har skett enligt plan och i linje med budgetuppskattningen om 810 miljoner USD, brutto med ett break-even vid ett oljepris om under 20 USD per boe.

Resultaten från borrningen av Solveigs första fas har hittills överträffat förväntan, där två av fem utbyggnadsbrunnar redan slutförts. Erfarenhet från den första fasens produktion och utbyggnad kommer att minska osäkerheten i bedömningen av ytterligare resurspotential. Tillsammans med de ytterligare resurser som hittats inom området, såsom Segment D, kommer denna att bidra till bedömningen av en andra fas, där en plan för utbyggnad och drift skulle kunna lämnas in vid slutet av 2022. Den sammanlagda resurspotentialen för Solveig, inklusive tillkommande resurser, är upp till 100 MMboe, brutto. Tillsammans med resultaten från Rolvsnes förlängda borrtest, som nu är i drift, skulle detta kunna leda till en ytterligare förlängning av platåproduktionen på Edvard Griegplattformen bortom 2023.

Lundin Energy är operatör för både PL359 (Solveig) och PL338 (Edvard Grieg) med en 65-procentig licensandel, partners är OMV och Wintershall Dea med 20 respektive 15 procent vardera. Detta samordnade ägarskap bidrar till en optimerad produktion och är maximalt värdeskapande för alla parter.

Nick Walker, Koncernchef och vd för Lundin Energy, kommenterar:

”Det gläder mig att meddela produktionsstart från vårt utbyggnadsprojekt Solveig, som är en viktig pusselbit i vår strategi för att förlänga platåproduktionen på Edvard Grieg. Utbyggnaden har slutförts i tid och inom budget, med ett break-even vid ett oljepris om under 20 USD per boe, vilket gör att dessa fat är mycket värdeskapande för oss. Jag är dessutom fast förvissad om att det finns betydande potential för att utvinna mer resurser i området, och därmed kunna förlänga platåproduktionen ytterligare på Edvard Grieg.”





För ytterligare information var vänlig kontakta:

Edward Westropp

VP Investor Relations

Tel: +41 22 595 10 14

edward.westropp@lundin-energy.com

Robert Eriksson

Head of Media Communications

Tel: +46 701 11 26 15

robert.eriksson@lundin-energy.com





Lundin Energy är ett erfaret nordiskt olje- och gasbolag som prospekterar efter, bygger ut och utvinner resurser på ett ekonomiskt, effektivt och ansvarsfullt sätt. Vi fokuserar på att skapa värde för våra aktieägare och intressenter genom tre strategiska pelare: Motståndskraft, Hållbarhet och Tillväxt. Med tillgångar av hög kvalitet, som produceras till låg kostnad, är vi motståndskraftiga mot förändringar i oljepriset. Vår organiska tillväxtstrategi, i kombination med vårt hållbarhetsarbete och åtagande att minska koldioxidutsläpp, befäster vår ledande roll i en framtid med lägre koldioxidutsläpp. (Nasdaq Stockholm: LUNE). För mer information, besök www.lundin-energy.com eller ladda ner vår app via www.myirapp.com/lundin





Framåtriktade uttalanden

Vissa uttalanden samt viss information i detta meddelande utgör “framåtriktad information” (enligt tillämplig värdepapperslagstiftning). Sådana uttalanden och information (tillsammans, “framåtriktade uttalanden”) avser framtida händelser, inklusive Lundin Energys framtida resultat, affärsutsikter och affärsmöjligheter. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men är inte begränsade till, uttalanden avseende uppskattningar av reserver och/eller resurser, framtida produktionsnivåer, framtida investeringar och fördelningen av dessa på prospekterings- och utbyggnadsaktiviteter, framtida borrningar samt andra prospekterings och utbyggnadsaktiviteter. Slutlig utvinning av reserver och resurser baseras på prognoser om framtida resultat, uppskattningar av kvantiteter som ännu inte kan fastställas samt antaganden av företagsledningen.

Samtliga uttalanden, förutom uttalanden avseende historiska fakta, kan vara framåtriktade uttalanden. Uttalanden om bevisade och sannolika reserver och resursestimat kan också anses utgöra framåtriktade uttalanden och återspeglar slutsatser som baseras på vissa antaganden om att reserverna och resurserna är möjliga att utnyttja ekonomiskt. Samtliga uttalanden som uttrycker eller involverar diskussioner avseende förutsägelser, förväntningar, övertygelser, planer, prognoser, mål, antaganden eller framtida händelser eller prestationer (ofta, men inte alltid, med ord eller fraser som “söka”, “antecipera”, “planera”, “fortsätta”, “uppskatta”, “förvänta”, “kan komma att”, “kommer att”, “projektera”, “förutse”, “potentiell”, “målsättning”, “avse”, “kan”, “skulle kunna”, “bör”, “tror” och liknande uttryck) utgör inte uttalanden avseende historiska fakta och kan vara “framåtriktade uttalanden”. Framåtriktade uttalanden inbegriper kända och okända risker, osäkerheter och andra faktorer som kan förorsaka att faktiska resultat och händelser skiljer sig väsentligt från dem som förutses i sådana framåtriktade uttalanden. Ingen garanti kan lämnas att dessa förväntningar och antaganden kommer att visa sig vara korrekta och sådana framåtriktade uttalanden bör inte förlitas på. Dessa uttalanden är gällande endast vid tidpunkten för informationen och Lundin Energy har inte för avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtriktade uttalanden, utöver vad som krävs enligt tillämplig lagstiftning. Dessa framåtriktade uttalanden innefattar risker och osäkerheter som rör bland annat operativa risker (inklusive risker relaterade till prospektering och utbyggnad), produktionskostnader, tillgång till borrutrustning, tillit till nyckelpersoner, reservestimat, hälsa, säkerhet och miljöfrågor, legala risker och förändringar i regelverk, konkurrens, geopolitiska risker och finansiella risker. Dessa risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs mer i detalj under rubriken “Riskhantering” samt på andra ställen i Lundin Energys årsredovisning. Läsaren uppmärksammas på att ovanstående lista över riskfaktorer inte ska uppfattas som uttömmande. Faktiska resultat kan skilja sig väsentligt från dem som uttrycks eller antyds i sådana framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är uttryckligen föremål för förbehåll enligt detta varnande uttalande.

Bilaga