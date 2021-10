Communiqué : Quatre ans après son lancement, Orange poursuit le développement d’Orange Bank

English French

Communiqué de presse

Paris, le 1er octobre 2021

Quatre ans après son lancement, Orange poursuit le développement d’Orange Bank

Afin de renforcer le développement d’Orange Bank, Orange poursuit son investissement dans sa banque. Une augmentation de capital de 230 millions d’euros permettra d’accélérer les chantiers de croissance prévue dans le plan stratégique de la banque. Le Groupe a également noué un accord avec son partenaire historique, Groupama, pour racheter les 21,7% de ce dernier tout en préservant leurs excellentes relations commerciales.

Avec 1,6 millions de clients en France et en Espagne1, Orange Bank figure aujourd’hui dans le top cinq des néo-banques en France après quatre ans d’existence. Ce succès se poursuit encore avec plus de 40 000 nouveaux clients par mois et une production de crédit qui dépassera 1 milliard d’euros à la fin de cette année. De plus, alors que les néo-banques restent largement sur un modèle d’offre gratuite, plus de 90% des nouveaux clients d’Orange Bank en France souscrivent une offre payante.

Ces chiffres traduisent également la réussite de la stratégie de convergence entre les services télécoms et financiers menée depuis le départ. Ainsi, en France, le panier moyen des clients ayant souscrit un financement d’Orange Bank a été multiplié par deux et grâce au réseau de distribution du Groupe, pour 100 actes commerciaux liés à la téléphonie mobile, 35 actes commerciaux bancaires sont réalisés. En Espagne l’attrition des clients Orange ayant souscrit l’offre Orange Bank a été divisée par deux.

Enfin, en termes financiers, Orange Bank devrait réduire substantiellement ses pertes en 2021 grâce à une hausse du PNB, en progression de 57% au S1 2021 par rapport au S1 2020, et à une baisse des coûts de gestion, résultat d’investissements menés depuis trois ans sur les processus de la banque. Ainsi, les coûts de gestion par client ont été réduits de 35% depuis 2018. Cette courbe de progression, avec des investissements substantiels pour créer une nouvelle banque digitale, moderne et en ligne avec les attentes des clients d’Orange, a été prévue depuis le départ. La vitesse de convergence vers l’équilibre est comparable, ou est plus rapide, que celui de ses pairs dans l’industrie des néo-banques.

Fort de ce succès, Orange a décidé d’accélérer le développement d’Orange Bank. Pour cela, la banque continuera à investir sur sa plate-forme pour maintenir son avance technologique. Les nouvelles activités sont construites en partenariat avec le meilleur des fintechs : après l’acquisition d’Anytime pour les offres Pro/PME et la signature d’un partenariat stratégique avec Younited pour le crédit, un appel d’offres est en cours pour de nouvelles offres d’assurance.

La finalisation de cette transaction est soumise aux approbations usuelles. Le montant reste confidentiel. Groupama restera un partenaire commercial majeur en prolongeant jusqu’à 2028 l’exclusivité accordée à Orange Bank sur la banque au quotidien et le crédit consommation.

Paul de Leusse, Directeur général d’Orange Bank a déclaré « Nous remercions Groupama pour son engagement dans la réussite d’Orange Bank. Aujourd’hui nous accélérons notre stratégie industrielle et géographique pour une banque accessible à tous et pensée nativement mobile. Cette nouvelle étape ambitieuse liée aux fondamentaux du Groupe Orange fera d’ailleurs l’objet d’une nouvelle signature publicitaire dévoilée dimanche en TV et digital. »

« Nous souhaitons à Orange Bank la pleine réussite de son nouveau plan stratégique de développement, déclare Thierry Martel, Directeur général de Groupama. Nous nous félicitons de la relation partenariale construite au fil de ces dernières années avec Orange Bank et sommes déterminés à continuer de la développer dans les années à venir. »

1 Dont 800k clients bancaires et 800k clients assurances.

