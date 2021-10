Ny bestyrelsesformand og næstformand i A/S Øresundsforbindelsen

English Danish

Generalforsamlingen i A/S Øresundsforbindelsen besluttede den 1. oktober 2021 at indsætte Signe Thustrup Kreiner som nyt medlem af bestyrelsen, samt næstformand i A/S Øresundsforbindelsen. Generalforsamlingen besluttede også at indsætte Claus Baunkjær Friis som nyt medlem af bestyrelsen i A/S Øresundsforbindelsen. Louise Friis og Mogens Hansen udtræder af bestyrelsen, herunder Louise Friis som næstformand. Mikkel Hemmingsen fortsætter som formand for bestyrelsen.

CV med baggrundsoplysninger om de valgte kandidater er vedlagt denne meddelelse.

