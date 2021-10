Siili Solutions Oyj: Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 1.10.2021 klo 13.00

Siili Solutions Oyj ("Yhtiö") on tänään 1.10.2021 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmariselta (”Ilmarinen”).

Ilmoituksen mukaan Ilmarisen osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 5 % rajan 30.9.2021. Ilmarinen omistaa 398 491 Yhtiön osaketta. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.





Ilmarisen osuus: % osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuus Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 5,69

- 5,69 7 000 316







Tiedot Ilmarisen omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen: Osakkeet ja äänet Osakesarja / osakelaji

ISIN-koodi



Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) Suora

(AML 9:5) Välillinen

(AML 9:6 ja 9:7) FI4000043435 398 491

- 5,69 - YHTEENSÄ 398 491 5,69





Lisätietoja:

Aleksi Kankainen, Talousjohtaja

puhelin: 040 534 2709, sähköposti: aleksi.kankainen(at)siili.com

Pasi Ropponen, vt. Toimitusjohtaja

puhelin: 040 710 8658, sähköposti: pasi.ropponen(at)siili.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.siili.com/fi



Siili Solutions lyhyesti:

Siili Solutions Oyj on digitaalisen muotoilutoimiston ja teknologian moniosaajan ainutlaatuinen yhdistelmä. Kaiken työmme lähtökohtana on syvällinen ymmärrys ihmisen käyttäytymisestä. Siili on asiakkaalle paras kumppani, kun haetaan kasvua, tehokkuutta ja kilpailuetua digitaalisin keinoin. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa, Unkarissa, Hollannissa, Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi