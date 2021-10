Nuvei renforce son équipe de direction avec des vétérans de l’industrie technologique

English French

MONTRÉAL, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou « l’entreprise ») (TSX : NVEI et NVEI.U), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a annoncé aujourd’hui les nominations de Max Attias au poste de chef du développement technologique, de Guillaume Conteville, vétéran des technologies financières, au poste de chef du marketing et de Nikki Zinman, leader en matière de ressources humaines transformationnelles, au poste de chef des ressources humaines.



Jusqu’ici chef de l’exploitation de Nuvei, M. Attias est promu chef du développement technologique du groupe, où il assumera la responsabilité globale de l’infrastructure informatique mondiale de l’entreprise. Il a occupé des postes de direction dans le domaine des TI pendant plus de 20 ans et a fait ses preuves dans le secteur des services financiers. Extrêmement qualifié en gestion des TI et doté de solides capacités opérationnelles, M. Attias accélérera encore plus l’innovation technologique de Nuvei à l’échelle mondiale.

Il succède à Keith Birdsong, qui prend sa retraite le 1er octobre 2021, après 11 ans au poste de chef du développement technologique de Nuvei. Sous la direction de M. Birdsong, les équipes technologiques de l’entreprise ont réalisé d’innombrables innovations de produits et de nombreuses intégrations, mises en œuvre et acquisitions de premier plan.

M. Conteville se joint à Nuvei en tant que chef du marketing, où il se concentrera sur l’expansion de la notoriété de la marque de l’entreprise afin de stimuler davantage la croissance. Il possède plus de 15 ans d’expérience en marketing direct dans le secteur des paiements, dont 11 ans chez Mastercard, plus récemment comme vice-président principal, chef mondial du marketing numérique. Avant de se joindre Mastercard, M. Conteville a également travaillé en agence en tant que responsable de compte pour des clients de renom dans le domaine des services financiers, notamment Visa, Citibank et Saxo Bank, où il a dirigé les activités liées aux médias numériques à l’échelle internationale.

En tant que chef des ressources humaines de Nuvei, Mme Zinman développera la stratégie des ressources humaines de l’entreprise et en assurera l’exécution, et ce, afin de soutenir les plans et les objectifs opérationnels mondiaux de l’entreprise. Elle compte plus de 15 ans d’expérience dans la mise en place et le soutien d’équipes très performantes dans de moyennes et de grandes entreprises axées sur les technologies et les services financiers. Mme Zinman occupait auparavant le poste de vice-présidente principale, Ressources humaines, chez Pearson, une entreprise internationale de formation employant plus de 20 000 personnes dans près de 200 pays. Elle a exercé des fonctions en RH dans plusieurs multinationales technologiques, dont Dell et Oracle.

« Je suis ravi d’annoncer ces nouvelles nominations à la direction qui viennent renforcer notre talentueuse équipe de vétérans, a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. J’aimerais remercier Keith pour son illustre mandat en tant que chef du développement technologique de Nuvei. Max a fait ses preuves comme cadre dans le domaine des technologies et nous sommes enthousiastes à l’idée de lui en confier la direction. Quant à Guillaume, son expérience considérable dans les programmes de marketing créatif et stratégique sera un atout pour les initiatives visant à rehausser la notoriété de notre marque. Par ailleurs, nous sommes très impatients de voir Nikki mener notre stratégie en matière de ressources humaines et instaurer une culture dans laquelle nos équipes internationales continueront de s’épanouir. »

