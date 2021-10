La tour de contrôle des données Delphix Data Control Tower obtient la conformité SOC 2 Type 1

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Californie, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , la société leader du secteur des données pour DevOps, a annoncé aujourd'hui avoir complété avec succès un examen System and Organization Controls (SOC) 2 Type 1 pour sa tour de contrôle des données Delphix Data Control Tower (DCT). L'examen, mené par Schellman & Company, LLC (Schellman), a révélé que Delphix avait correctement conçu ses contrôles afin de répondre aux critères SOC 2 pour les catégories de services de confiance en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité au 31 juillet 2021.



« Avec la menace croissante des attaques de type ransomware, la sécurité des données et la confiance sont non négociables dans l'environnement commercial d'aujourd'hui », a déclaré Douglas Barbin, directeur général de Schellman. « L'examen SOC 2 Type 1 démontre les engagements de Delphix envers ses clients et leurs initiatives de sécurité et de conformité. »

Les rapports SOC 2 sont des rapports d'attestation se prononçant sur les contrôles au sein d'une organisation en lien avec la sécurité, la disponibilité et la confidentialité du système ou des services. Les rapports de Type 1 attestent de la conception et de la mise en œuvre des contrôles d'une organisation à la date de l'examen.

La Delphix Data Control Tower fournit un point d'extrémité API unique permettant aux équipes d'automatiser une gamme d'opérations de données complexes et critiques, y compris la gestion centralisée des données des applications d'entreprise avec une interface SaaS, la fourniture rapide de données de test via des API, et la recherche et le masquage de données sensibles pour les environnements de test conformes afin d'automatiser en toute sécurité les pipelines CI/CD. La société a mis en place un cadre de contrôle robuste pour respecter les engagements de sécurité, de disponibilité et de confidentialité envers ses clients.

« L'augmentation des cyberattaques a fait de la sécurité une priorité. Cette attestation confirme davantage la robustesse et la conformité de nos protocoles de sécurité », a déclaré Pritesh Parekh, directeur de la confiance et de la sécurité et vice-président de l'ingénierie chez Delphix. « Alors que de plus en plus d'entreprises deviennent des sociétés de données, nous sommes déterminés à leur fournir les solutions de données les plus sécurisées et les plus performantes pour DevOps. »

Plus tôt cette année, la société a annoncé que la plateforme de données Delphix DevOps avait obtenu l'intégration certifiée SAP avec SAP NetWeaver® et SAP S/4HANA®. Elle a également lancé de nouvelles capacités de conformité des données qui aident les clients Salesforce à libérer la valeur stratégique des données Salesforce® tout en maintenant la conformité en matière de confidentialité des données.

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d'applications, la modernisation, l'adoption du cloud et les programmes d'IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d'entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware, et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l'actualisation, le rembobinage, l'intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont UKG, Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d'information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .