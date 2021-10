Delphix Data Control Tower behaalt SOC 2 Type 1-compliance

Dutch French German Italian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai

REDWOOD CITY, Californië, Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delphix , het toonaangevende databedrijf voor DevOps, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een Type 1 System and Organization Controls (SOC) 2-onderzoek heeft voltooid voor de Delphix Data Control Tower (DCT). Uit het onderzoek, uitgevoerd door Schellman & Company, LLC (Schellman), bleek dat Delphix op 31 juli 2021 de juiste controles heeft ontworpen om te voldoen aan de SOC 2-criteria voor de Trust Service-categorieën van Security, Availability en Confidentiality.



"Met de groeiende dreiging van ransomware zijn gegevensbeveiliging en vertrouwen niet onderhandelbaar in de huidige zakelijke omgeving", aldus Douglas Barbin, Managing Principal bij Schellman. "Het Type 1 SOC 2-onderzoek toont aan dat Delphix zich inzet voor zijn klanten en hun beveiligings- en compliance-initiatieven."

SOC 2-rapporten zijn verklaringsrapporten die uitweiden over controlemaatregelen in een organisatie die relevant zijn voor de beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van het systeem of de services. Type 1-rapporten bevestigen het ontwerp en de implementatie van de controlemechanismen van een organisatie vanaf een evaluatiedatum.

De Delphix Data Control Tower biedt één API-endpoint waarmee teams een reeks complexe, kritieke gegevensbewerkingen kunnen automatiseren, waaronder het centraal beheren van bedrijfsapplicatiegegevens met een SaaS-interface, het snel leveren van testgegevens via API's en het opsporen en afschermen van gevoelige gegevens voor testomgevingen die aan de voorschriften voldoen om CI/CD-pipelines veilig te automatiseren. Het bedrijf heeft een robuust controlekader ontwikkeld om te voldoen aan de verplichtingen op het gebied van beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid die aan klanten zijn toegezegd.

"De toename van cyberaanvallen heeft beveiliging centraal gesteld. Deze verklaring is een verdere bevestiging van de robuustheid en compliance van onze beveiligingsprotocollen", aldus Pritesh Parekh, Chief Trust & Security Officer, VP of Engineering bij Delphix. "Naarmate steeds meer bedrijven databedrijven worden, streven we ernaar ze de beste en veiligste dataoplossingen voor DevOps te bieden."

Eerder dit jaar kondigde het bedrijf aan dat het Delphix DevOps Data Platform SAP-gecertificeerde integratie had gerealiseerd met SAP NetWeaver® en SAP S/4HANA®. Ook zijn er nieuwe mogelijkheden voor datacompliance geïntroduceerd waarmee Salesforce-klanten de strategische waarde van Salesforce®-gegevens kunnen benutten terwijl de compliance van gegevensprivacy wordt gehandhaafd.

Over Delphix

Delphix is het toonaangevende databedrijf voor DevOps.

Data is essentieel voor het testen van applicatiereleases, modernisering, cloud-adoptie en AI/ML-programma's. Wij bieden een geautomatiseerd DevOps-gegevensplatform voor alle bedrijfsapplicaties. Delphix maskeert gegevens voor privacynaleving, beveiligt gegevens tegen ransomware en levert efficiënte, gevirtualiseerde data voor CI/CD.

Ons platform bevat essentiële DevOps API's voor aanlevering, actualisatie, rewind, integratie en versiebeheer van data. Toonaangevende bedrijven, waaronder UKG, Choice Hotels, J.B. Hunt en Fannie Mae, gebruiken Delphix om de digitale transformatie te versnellen. Ga voor meer informatie naar www.delphix.com of volg ons op LinkedIn , Twitter en Facebook .