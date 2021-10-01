Delphix数据控制塔实现1型系统和组织控制2级标准合规

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加利福尼亚州雷德伍德城, Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- 开发运维（DevOps）领域领先数据公司 Delphix 今天宣布，已为Delphix数据控制塔（DCT）成功完成1型系统和组织控制（SOC）的2级审核。此项审核由Schellman & Company, LLC（Schellman）进行并发现，截至2021年7月31日，Delphix进行了适当的设计控制，以满足安全、可用性和保密信任服务类别的SOC 2级标准。



Schellman首席执行官Douglas Barbin表示：“随着勒索软件日益增长的威胁，数据安全和信任成为当今商业环境中的必需品。1型SOC 2级审核彰显出Delphix对客户及其安全和合规举措的承诺。”

SOC 2级报告是对组织中与系统或服务的安全性、可用性和机密性相关的控制措施进行评估的认证报告。1型报告可证明组织在截至审核日期的控制措施设计和执行情况。

Delphix数据控制塔提供单一的API端点，使团队能够实现一系列复杂而关键的数据运营自动化，包括使用SaaS接口的集中管理企业应用程序数据、可通过API快速交付测试数据、以及为兼容测试环境查找和遮蔽敏感数据来实现CI/CD管道的安全自动化。公司建立了一个强大的控制框架，以履行对客户作出的安全、可用性和保密承诺。

“网络攻击的增加使安全成为重中之重。此项认证进一步确认了我们安全协议的稳健性和合规性，”Delphix首席信任与安全官兼工程副总裁Pritesh Parekh表示。“随着越来越多的企业成为数据公司，我们致力于为他们提供针对DevOps的最佳和最安全的数据解决方案。”

今年早些时候，公司宣布Delphix DevOps数据平台已实现与NetWeaver®和SAP S/4HANA®的 SAP认证集成 。公司还发布了 新的数据合规功能 ，帮助Salesforce客户解锁Salesforce®数据的战略价值，同时保持数据隐私的合规。

关于Delphix

Delphix是DevOps（开发运维）行业领先的数据公司。

数据对于测试应用发布、现代化、云部署和AI/ML程序至关重要。我们为所有企业应用提供自动化DevOps数据平台。Delphix致力于为隐私合规、勒索软件防护提供数据的遮护和保护，并为CI/CD提供高效的虚拟化数据。

我们平台拥有数据供应、刷新、重放、集成和版本控制的基本DevOps API。许多领先公司委托Delphix来加速数字化转型，包括UKG、Choice Hotels、J.B.Hunt和Fannie Mae等。如需了解更多信息，请访 www.delphix.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。