Delphix 資料控制塔實現 SOC 2 一型合規性

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加州紅木城, Oct. 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- DevOps 行業領先數據公司 Delphix 今天宣佈成功完成 Delphix 數據控制塔 (DCT) 的系統和組織控制 (SOC) 2 一型檢查。由 Schellman & Company, LLC (Schellman) 進行的檢查發現，截至 2021 年 7 月 31 日，Delphix 已適當設計控制措施，以滿足安全性、可用性和保密性信託服務類別的 SOC 2 標準。



Schellman 執行負責人 Douglas Barbin 說：「隨著勒索軟件的威脅日益嚴重，數據安全和信任在當今的商業環境中不容妥協。SOC 2 一型檢查顯示 Delphix 對客戶及其安全和合規性計劃的承諾。」

SOC 2 報告屬鑑證報告，對組織中與系統或服務的安全性、可用性和保密性相關的控制提出意見。一型報告證實在審查日期時組織控制的設計和實施。

Delphix 數據控制塔提供一個單一應用程式介面端點，讓團隊可以將一系列複雜的關鍵數據操作自動化，包括使用軟件即服務 (SaaS) 介面的中央管理企業應用程式數據、透過應用程式介面快速提供測試數據，並在符合規範的測試環境中查找和屏蓋敏感數據，以安全方法將 CI/CD 系列自動化。公司已建立強大的控制框架，旨在滿足對客戶作出的安全性、可用性和保密性承諾。

Delphix 工程副總裁信託與安全總監 Pritesh Parekh 表示：「網絡攻擊的增加令人重視安全問題。這項鑑證進一步確認我們提供的安全協議的堅固和合規性。隨著越來越多的企業成為數據公司，我們致力為他們提供最好和最安全的 DevOps 數據解決方案。」

今年較早時，公司宣佈 Delphix DevOps 數據平台已與 SAP NetWeaver® 和 SAP S/4HANA® 達成 SAP 驗證整合 。公司亦發佈 新的數據合規性功能 ，可幫助 Salesforce 客戶在保持數據私隱合規性的同時，釋放 Salesforce® 數據的策略價值。

關於 Delphix

Delphix 是業界領先的 DevOps 數據公司。

數據對於測試應用程式發佈、現代化、雲端採用和人工智能／機器學習程式至關重要。我們為所有企業應用提供自動化的 DevOps 數據平台。Delphix 基於私隱合規性屏蔽數據，保障數據免受勒索軟件攻擊，並為 CI/CD 提供高效的虛擬數據。

我們的平台包括用於數據配置、重新整理、回顧、整合和版本控制的基本 DevOps 應用程式介面。UKG、Choice Hotels、J.B.Hunt 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 來加速數碼轉型。如需更多資訊，請瀏覽 www.delphix.com 或在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 上關注我們。