Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies : les syndicats du Canada demandent des soutiens solides pour les aînés

OTTAWA, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada marquent la Journée internationale des personnes âgées des Nations Unies en soulignant la nécessité de régimes de pensions et de soutiens sociaux solides pour aider les aînés à prendre leur retraite dans la dignité à la fin de leur carrière.



La population âgée du Canada est en croissance : Statistique Canada signale que près d’un Canadien sur cinq est âgé de 65 ans ou plus. Près d’un retraité sur cinq dispose de moins de 25 000 $ d’épargne et de placements.

« Notre population vieillit, mais nous ne disposons pas actuellement de soutiens adéquats pour aider à protéger les aînés de la pauvreté à la retraite », a déclaré Bea Bruske, présidente du CTC. « En raison du bouleversement économique provoqué par la COVID, plus d’un Canadien sur dix affirme maintenant qu’il ne prévoit jamais prendre sa retraite. Comme le nombre de travailleurs et travailleuses du secteur privé qui cotisent à un régime de retraite décent au travail diminue régulièrement, de solides prestations de pensions publiques sont essentielles pour aider les gens à prendre leur retraite dans la dignité. »

Chaque mois, plus de deux millions d’aînés à revenu faible et modeste comptent sur le Supplément de revenu garanti. La période actuelle d’inflation relativement élevée est particulièrement difficile pour les retraités à revenu fixe.

Heureusement, les prestations de pensions publiques du Canada - la Sécurité de la vieillesse, le Supplément de revenu garanti et les régimes de pensions du Canada et du Québec - demeurent pleinement indexées à l’inflation. Cette protection contre l’inflation est une raison de plus pour accroître les pensions publiques universelles du Canada.

« Les syndicats du Canada ont demandé au gouvernement fédéral d’élargir notre filet de sécurité social dans le cadre de leurs plans de relance post-pandémie. Les aînés ont été particulièrement vulnérables aux effets de la COVID-19 sur leur santé, et bon nombre ont maintenant également du mal à gérer les effets financiers. Nous devons aux aînés qui ont contribué à bâtir ce pays de nous assurer qu’ils ne sont pas laissés pour compte dans les plans de relance du Canada », a déclaré madame Bruske.



