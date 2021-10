Communiqué - Orange Roumanie poursuit ses ambitions de convergence avec l’acquisition d’une participation majoritaire de 54 % dans l’opérateur fixe Telekom Romania Communications

English French

Communiqué de presse

Paris, le 30 septembre 2021

**CE COMMUNIQUE DE PRESSE A ETE ENVOYE LE 30/09/2021**

Orange Roumanie poursuit ses ambitions de convergence avec l’acquisition d’une participation majoritaire de 54 % dans l’opérateur fixe Telekom Romania Communications

Orange annonce aujourd’hui l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’opérateur fixe Telekom Romania Communications (TKR). La signature de cet accord permettra à Orange Roumanie d’acquérir une participation majoritaire de 54 % dans l’un des principaux opérateurs fixes du pays. L’État roumain conservera les 46 % restants. Orange a obtenu l’agrément des autorités compétentes pour l’aboutissement de cette opération. La valeur d’entreprise s’élève à 497 millions d’euros, comme indiqué précédemment, sur une base de 100 % de la valeur de Telekom Romania Communications et de sa base d’abonnés convergents. Cela correspond à une valeur d’équité de 296 M€1.

La réussite de cette opération annonce l’accélération de la stratégie mise en œuvre par Orange qui souhaite devenir l’opérateur privilégié des clients pour la fourniture de services convergents en Roumanie. Orange réitère également son engagement à poursuivre ses investissements dans le secteur roumain des télécommunications. Grâce à cette acquisition, Orange, premier opérateur mobile du pays s’appuiera sur la force du réseau fixe de TKR afin de créer un opérateur entièrement convergent, fixe et mobile, sur les marchés des particuliers, des entreprises et des TIC2.

TKR, deuxième plus grand opérateur fixe de Roumanie, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 633 millions d’euros. À travers son infrastructure réseau, TKR fournit des services de téléphonie fixe, haut débit et de télévision payante à près de 5 millions de clients et son réseau fibre d’environ 90 000 km relie près de 3 millions de foyers. Il fournit également des services convergents à près de 916 000 abonnés fixe-mobiles convergents au 30 juin 2021 notamment par le biais d’un contrat MVNO conclu avec Telekom Romania Mobile. Ces abonnés migreront rapidement sur le réseau d’Orange Roumanie une fois la transaction réalisée.

Chacune des parties continuera à fonctionner à travers des entités juridiques indépendantes. Liudmila Climoc conserve son poste de DG d’Orange Roumanie. Aujourd’hui, le conseil d’administration de TKR a nommé M. Andrei Popovici en tant que DG de TKR.

Mari-Noëlle Jégo-Laveissière, Directrice générale adjointe des activités opérationnelles d’Orange en Europe (hors France), a déclaré : « Il s'agit d’une journée importante pour Orange qui va pouvoir, grâce à cette acquisition, accélérer dans ses ambitions de convergence. La convergence est la clé de notre croissance en Europe, et la Roumanie est un élément essentiel de la réussite du Groupe sur ce territoire. »

Liudmila Climoc, DG d’Orange Roumanie, a indiqué : « Le moment que nous vivons aujourd’hui est clé pour Orange, mais également pour celle de tout le marché roumain des télécoms. Je suis fière de tout le travail accompli par les équipes d’Orange Roumanie et de TKR pour garantir l’aboutissement de cette opération. Nous joignons nos forces et avançons désormais vers un objectif commun : devenir l’opérateur privilégié des clients roumains pour la fourniture de services convergents. Nous allons construire ensemble une offre complète pour nos clients, intégrant une couverture fixe étendue, des services mobiles sur le réseau Orange, notamment sur le réseau 5G en pleine expansion, des contenus TV plus variés et des solutions TIC pour soutenir la transformation numérique des entreprises et des administrations publiques. »

À propos d’Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications au monde avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 139 000 salariés au 30 juin 2021, dont 80 000 en France. Le Groupe servait au 30 juin 2021 263 millions de clients dans le monde, dont 218 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique intitulé « Engage 2025 ». Axé sur la responsabilité sociale et environnementale, ce plan vise à réinventer le modèle commercial du Groupe en tant qu’opérateur. Tout en intensifiant l’activité dans les domaines en croissance et en plaçant les données et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend se positionner comme un employeur attractif et responsable, en adéquation avec les métiers émergents.

Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock-Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d’informations sur Internet et votre mobile : www.orange.com, www.orange-business.com ou suivez-nous sur Twitter : @orangegrouppr.

La marque Orange et les autres noms de services et de produits Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange ou à Orange Brand Services Limited.

Contacts presse :

tom.wright@orange.com, +33 6 78 91 35 11

vanessa.clarke@orange.com, +44 7818 848 848

1 Cela correspond à un prix d’achat total de 268 M€ pour Orange, net de dette et de trésorerie.

2 TIC : Technologies de l’information et de la communication.

Pièce jointe