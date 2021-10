Stelmine Canada entreprend les forages à Courcy

English French

QUÉBEC, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stelmine Canada TSXV: STH (" Stelmine " ou la " Société ") annonce l’envoi d’équipes de forages sur la propriété Courcy détenue à 100 % par la Société et située dans le nord-est du Québec. Les forages au diamant font suite à la découverte d’importantes minéralisations aurifères dans la « Zone 1 » sur laquelle le dernier trou de forage historique a révélé une teneur de 4,2 g/t Au sur 42 m, incluant 105 g/t Au sur 1,5 m comprise à l’intérieur d’une section de 12,3 g/t Au sur 13,5 mètres. L’intervalle de 42 m attribué au trou de découverte débute à 12 m en profondeur.



La première phase de forage comprend 3 000 m et débutera vers le 5 octobre 2021. Elle ciblera les zones aurifères au cœur d'une faille de chevauchement plissée exposant des formations de fer et des amphibolites riches en grenat et en sulfures fortement déformées et métamorphisées dans la charnière d'un large pli antiforme.

La minéralisation aurifère est à faible pendage et semble être associée à une zone de faille longue de 21 km découverte par les géologues de Stelmine qui ont suivi les travaux historiques plus restreints de SOQUEM réalisés il y a plus de dix ans. SOQUEM n’a foré que huit trous peu profonds totalisant 800 m, tous concentrés dans la « Zone 1 », dont le dernier trou examiné par Stelmine a révélé un intervalle significatif de 42 m. Au cours des trois dernières années les levés géologiques et structuraux détaillés ont permis de développer un modèle géologique exhaustif de la propriété.

Teneur élevée en or à 2,4 km au sud du trou de découverte

Un échantillonnage historique en rainurage réalisé à environ 2,4 km au sud du forage de découverte de SOQUEM en 2006 indique une valeur atteignant 167 g/t Au sur 0,5 mètre associée à une des nombreuses zones prometteuses déjà définies à Courcy (« Zone 4 »). Une exploration détaillée de cette zone par Stelmine confirme son potentiel aurifère par suite de la découverte de nouveaux indices.

Courcy est située à l’extrémité Est d’une région sous-explorée du bassin métasédimentaire d'Opinaca, long de 600 km et qui abrite également la mine Éléonore de Newmont dans la portion Ouest du Territoire de la Baie James. L'ensemble des propriétés de Stelmine (Courcy, Mercator ainsi que trois autres propriétés) comprend maintenant plus de 800 km². Ces propriétés présentent plusieurs traits géologiques présents à la mine Éléonore.

Présentation Corporative

Visitez www.Stelmine.com pour obtenir une présentation mise à jour de la Société, ou cliquez sur le lien suivant : https://temp.stelmine.com/Stelmine_CorporatePresentation.pdf

Vidéo Courcy

Visitez www.Stelmine.com pour une vidéo sur Courcy avec le Dr Normand Goulet, également directeur de Stelmine, ou cliquez sur le lien suivant : Vidéo de Normand Goulet à propos de la propriété de Courcy

Personne Qualifiée

Les informations techniques contenues dans ce communiqué ont été revues et approuvées par Michel Boily, P. Géo, PhD. M. Boily est la personne qualifiée responsable de l'information scientifique et technique contenue dans ce document selon les normes de l'instrument national 43-101.

À propos de Stelmine Canada

Stelmine est une société d'exploration minière junior qui se lance dans le développement d'un nouveau district aurifère (Caniapiscau) à l'est de la Baie James, dans la partie orientale sous-explorée du bassin métasédimentaire d'Opinaca où le contexte géologique présente des similitudes avec la mine Éléonore. Stelmine possède 100 % des 1 574 claims ou 815 km2 dans cette partie du nord du Québec, avec en particulier les projets Courcy et Mercator.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des déclarations prospectives, telles que des déclarations concernant la clôture prévue et l'utilisation anticipée du produit de l'Offre, les plans d'acquisition et d'expansion, la disponibilité d'opportunités d'acquisition de qualité et la croissance de la Société. Ces informations sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles (y compris les hypothèses relatives à l'obtention de toutes les approbations nécessaires pour l'offre et les conditions générales de l'économie et du marché) qui sont soumises à des risques et des incertitudes significatifs qui sont difficiles à prévoir. Les résultats réels peuvent différer sensiblement des résultats suggérés dans les déclarations prospectives. Les risques qui pourraient entraîner des résultats différents de ceux indiqués dans les énoncés prospectifs du présent communiqué comprennent ceux liés à la capacité de réaliser l'offre selon les conditions décrites ci-dessus. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs, ou de mettre à jour les raisons pour lesquelles les résultats réels pourraient différer de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs, à moins et jusqu'à ce que les lois sur les valeurs mobilières applicables à la société l'exigent. Des informations supplémentaires sur les risques et incertitudes sont contenues dans les documents déposés par la société auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières. Ces documents sont disponibles sur le site www.sedar.com.

MISE EN GARDE

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

CE COMMUNIQUÉ NE DOIT PAS ÊTRE DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS NI DISTRIBUÉ AUX SERVICES D'INFORMATION DES ÉTATS-UNIS.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Isabelle Proulx, présidente et chef de la direction Relations Investisseurs: Courriel : iproulx@stelmine.com MarketSmart Communications Inc. Tél. : 581-998-1222 Adrian Sydenham Sans-Frais: 1-877-261-4466 Courriel: info@marketsmart.ca

Suivez-nous



Website : https://temp.stelmine.com/francais

Twitter : https://twitter.com/Stelmine1

LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/stelmine-canada-ltd

Facebook: https://www.facebook.com/StelmineCanada/