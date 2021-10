Les campagnes de vente de chandails orange 2020 et 2021 de Rogers sur TSC amassent un total de 250 000 $ pour la Residential School Survivors Society et l’Orange Shirt Society

English French

TORONTO, 01 oct. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, Rogers remercie les Canadiennes et Canadiens de l’avoir aidée à amasser en 2021 plus de 150 000 $ pour mieux faire connaître les répercussions intergénérationnelles des pensionnats sur les personnes, les familles et les communautés. Tous les fonds recueillis dans le cadre de la campagne de vente de chandails orange conçus sur commande pour Rogers sur TSC seront répartis entre l’Orange Shirt Society et la Residential School Survivors Society, et ils serviront à faire davantage connaître l’histoire des Autochtones auprès des Canadiennes et Canadiens et à fournir des services essentiels aux survivants des pensionnats, à leur famille et aux personnes aux prises avec un traumatisme intergénérationnel.



La campagne de vente de chandails orange de Rogers, lancée pour la première fois en 2020, a permis d’amasser plus de 250 000 $ pour appuyer la sensibilisation aux pensionnats. Plus tôt cette année, Rogers a également donné 50 000 $ supplémentaires à la Residential School Survivors Society.

« L’Indian Residential School Survivors Society tient à exprimer toute sa gratitude à Rogers Communications pour l’engagement que l’entreprise a pris à l’égard de la réconciliation dans le cadre du lancement de sa campagne de vente de chandails orange 2021, a déclaré Angela White, directrice générale, Indian Residential School Survivors Society. Nous travaillons sans relâche pour soutenir les survivants des pensionnats et leur famille grâce à des programmes et à des services qui s’adressent aux jeunes, à la communauté 2SLGBTQ+, aux aînés et aux familles. Ce financement aura une incidence directe sur les services suivants : consultation aux endeuillés et aux personnes ayant subi une perte, consultation en cas de crise, consultation et programmes pour les familles et les groupes, méthodes de guérison traditionnelles et soutien en cas de crise. La vérité et la réconciliation, c’est la guérison collective de toutes les personnes au Canada. C’est aussi passer à l’action et renforcer nos communautés par l’éducation, la sensibilisation et la compassion. »

Phyllis Webstad, ambassadrice et fondatrice de l’Orange Shirt Society, dont l’expérience personnelle dans un pensionnat a inspiré la Journée du chandail orange. « L’Orange Shirt Society est très reconnaissante du soutien incroyable de Rogers! Merci à celles et à ceux qui ont acheté des chandails pour nous appuyer, a déclaré Phyllis. Votre aide nous permettra d’atteindre nos objectifs de soutien du concept Chaque enfant compte, de promotion de la réconciliation relative aux pensionnats ainsi que de sensibilisation à leurs répercussions intergénérationnelles continues. »

Ces chandails orange spécialement commandés ont été conçus par Patrick Hunter, un artiste bispirituel ojibwé, graphiste et entrepreneur de Red Lake, en Ontario. Le concept mis à jour comprend un nouvel écusson d’épaule représentant deux mocassins pour enfants pour commémorer la perte de milliers d’enfants dans le système des pensionnats.

« Nous nous sommes engagés à aider les Canadiennes et les Canadiens à se sentir satisfaits de leurs achats, et c’est pourquoi je suis honorée que TSC ait pu participer à une campagne aussi percutante. Chaque chandail orange vendu nous rend fiers et nous permet à la fois d’amasser des fonds pour une cause incroyablement importante et de sensibiliser les gens à cette cause. Chez Rogers, nous avons la chance de pouvoir tirer parti de nos médias et de nos ressources pour redonner aux communautés que nous desservons, a déclaré Nyla Ahmad, présidente de TSC. Nous demeurons engagés sur le chemin de la réconciliation en établissant des relations significatives, respectueuses et axées sur la collaboration avec les communautés et les organisations autochtones. »

Les Canadiennes et les Canadiens peuvent appuyer la programmation éducative de l’Orange Shirt Society et soutenir les survivants des pensionnats (par l’entremise de la Residential School Survivors Society) en achetant un t-shirt conçu sur commande pour Rogers à l’adresse tsc.ca/wewearorange.

L’annonce d’aujourd’hui s’inscrit dans le cadre de la collaboration continue de Rogers avec les communautés autochtones et reconnaît l’importance de la réconciliation. Ce soutien se traduit notamment comme suit : investissements dans la connectivité de réseau le long de l’autoroute des larmes, accès à des services numériques essentiels pour que les femmes autochtones et leurs enfants échappent à la violence, octroi de Bourses d’études Ted Rogers et versement de Dons communautaires Ted Rogers. Toute cette aide vise à outiller la prochaine génération, et comprend par exemple des programmes pour les jeunes Autochtones, dont le programme Rookie League pour les Autochtones de la Jays Care Foundation, ainsi que l’utilisation de nos actifs médias pour partager des histoires qui n’ont pas toujours été entendues équitablement. L’entreprise est également fière d'appuyer son groupe de soutien pour les employés, le Réseau des Autochtones de Rogers.

Pour en savoir plus sur le soutien de Rogers aux communautés autochtones, consultez aproposde.rogers.com.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Consultez aproposde.rogers.com pour en savoir plus sur nous.

